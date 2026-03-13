Nóg að gera á skrifstofu KA í dag – Staðfesta komu Samuel Kroon

Samuel Kroon skrifaði í dag undir tveggja ára samning við KA og er þetta önnur öflug styrking knattspyrnudeildar KA í dag en fyrr í dag gekk Danijel Dejan Djuric í raðir félagsins.
Samuel sem er 29 ára gamall og kemur frá Svíþjóð er öflugur leikmaður sem getur bæði leikið sem kantmaður og bakvörður.
Samuel gengur í raðir KA frá sænska liðinu Örebro en þar hafði hann leikið frá árinu 2023, með Örebro lék hann 71 leik og gerði í þeim 9 mörk en flestir leikirnir komu í sænsku Superettan deildinni. Hann hefur leikið allan sinn feril í Svíþjóð en fyrir komu sína í Örebro lék hann í Allsvenskan, efstu deild í Svíþjóð, með liðum IF Brommapojkarna og Halmstads BK. Þá hefur hann einnig leikið með Umeå FC, Nyköpings BIS og Bele Barkarby FF.
„Það verður virkilega gaman að sjá hvernig Samuel smellur inn í lið KA en Samuel er fjölhæfur leikmaður sem eins og áður segir getur bæði leikið sem kantmaður og bakvörður. Það er ljóst að koma hans mun styrkja hópinn fyrir komandi átök og ætlumst við til mikils af þessum öfluga kappa í gula og bláa búningnum en fyrsti leikur KA í Bestudeildinni í sumar er 12. apríl næstkomandi þegar strákarnir okkar taka á móti Stjörnunni á Greifavellinum,“ segir á vef KA.