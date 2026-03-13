Grínaðist með að hafa reynt að fá Jóa Berg til að skrifa undir – „Á milli þess sem maður var að skoða sérsveitina var maður aðeins daðra við hann“

Höskuldur Gunnlaugsson og Ívar Örn Árnason, leikmenn Breiðabliks, voru gestir Helga Fannars Sigurðssonar í Íþróttavikunni.
Jóhann Berg Guðmundsson er án félags eftir að hafa yfirgefið Sameinuðu arabísku furstadæmin á dögunum. Jóhann er uppalinn Bliki.
„Það væri draumur,“ sagði Höskuldur, spurður út í hvernig það yrði að fá Jóa Berg heim í Kópavoginn.
Þeir voru saman úti í Mexíkó með landsliðinu á dögunum.
„Á milli þess sem maður var að skoða sérsveitina og hermennina var maður kannski aðeins að taka kaffi með Jóa og daðra við hann,“ sagði Höskuldur í gamansömum tón.
