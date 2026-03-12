Segir Djuric hafa hafnað Blikum og fari í KA – Sagður kosta 18 milljónir og fær betur borgað á Akureyri

Danijel Djuric, er á leið til KA og hefur hafnað Breiðablik samkvæmt hlaðvarpinu Dr. Football.
„Hann er að fara í KA, hann fer norður. Þriggja ára samningur, þeir kaupa hann,“ sagði Albert Bryjar Ingason í hlaðvarpinu í dag.
Breiðablik og KA hafa verið að eltast við Djuric sem er keyptur frá Istra 1961 í Króatíu.
„Þeir kaupa hann á 18 milljónir, þriggja ára samningur en hann var klár í Blikana. Hann er að fá helmingi hærri laun hjá KA og hann var tilbúinn að taka á sig lægri laun hjá Blikum. Hann testaði þá aðeins, hann fann ekki fyrir því í samningum hversu mikið þeir vildu hann,“ sagði Albert og segir Djuric hafa beðið um treyju númer 10 í Smáranum en ekki fengið hana.
Djuric var frábær hjá Víkingi áður en hann fór til Króatíu þar sem hann fór ekki á flug.
„Hann fann fyrir meiri áhuga hjá KA, hann vildi finna að hann yrði lykilmaður og fann það ekki hjá Blikum.“