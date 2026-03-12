Bjarni lýsir áhyggjum af stöðu mála – „Viðvörunarbjöllur sem klingja“

Bjarni Helgason, íþróttamaður á Morgunblaðinu, hefur nokkrar áhyggjur af gengi íslenska kvennalandsliðsins undanfarið.
Ísland mætti heimsmeisturum Spánar og Evrópumeisturum Englands á dögunum í fyrstu leikjum undankeppni HM. Báðir leikir töpuðust eins og við var að búast, 3-0 og 2-0.
„Það eru ákveðnar viðvörunarbjöllur sem klingja hjá kvennalandsliðinu í fótbolta, en liðið hefur aðeins unnið tvo af síðustu sautján keppnisleikjum sínum,“ skrifar Bjarni í Morgunblaðið.
„Báðir þessir leikir hefðu hæglega getað endað með 10:0-tapi, miðað við færin sem mótherjar íslenska liðsins fengu. Bæði lið komu mjög framarlega gegn íslenska liðinu og það voru klárlega tækifæri til staðar þegar Íslandi tókst að vinna boltann á eigin vallarhelmingi. Því miður skorti gæðin til þess að gera eitthvað meira úr þeim tækifærum sem liðið fékk.“
Bjarni segir þó erfitt að dæma liðið út frá þessum leikjum en bendir á að leikurinn gegn fjórða liðinu í riðlinum, Úkraínu, verði að vinnast.
„Það er erfitt að ætla sér að dæma spilamennsku liðsins eingöngu út frá leikjunum tveimur gegn Spáni og Englandi, enda eru það líklega bestu kvennalið heims í dag, en staðreyndin er samt sú að spilamennskan tæp síðustu tvö ár hefur verið afar ósannfærandi.
Fram undan er heimaleikur gegn Úkraínu þann 14. apríl og sá leikur verður einfaldlega að vinnast, ætli liðið sér í lokakeppni heimsmeistaramótsins.“