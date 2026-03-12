Albert með sigurmark í lokin – Slakt hjá Crystal Palace

Albert Guðmundsson skoraði sigurmark Fiorentina af vítapunktinum í blálonin gegn Rakow í fyrri leik liðanna í 16-liða úrslitum Sambandsdeildarinnar.
Það stefndi í 1-1 jafntefli þegar heimamenn fengu víti og Albert fór á punktinn og skoraði af miklu öryggi.
Crystal Palace heldur áfram að vera heldur ósannfærandi í þessari keppni, en liðið gerði markalaust jafntefli við Larnaca frá Kýpur í fyrri leik liðanna á Selhurst Park. Þess má geta að Larnaca vann leik liðanna í deildarkeppninni.
AEK Aþena vann 0-4 útisigur á Celje og er svo gott sem komið áfram. Sigma Olomouc og Mainz gerðu markalaust jafntefli í Tékklandi.