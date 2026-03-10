Gefur innsýn inn í endurhæfingu sína – Notar hjól sem vekur athygli

Jack Grealish hefur gefið stuðningsmönnum innsýn í endurhæfingu sína eftir að hafa gengist undir aðgerð á fæti fyrir fjórum vikum.
Enska landsliðsmaðurinn, sem er 30 ára gamall og leikur með Everton á láni frá Manchester City, fór í aðgerð vegna álagsbrots í vinstri fæti og er talið að hann missi af restinni af tímabilinu.
Þrátt fyrir það virðist Grealish vera í góðu skapi á meðan hann jafnar sig. Hann birti nýverið röð mynda og myndskeiða á Instagram þar sem hann sýnir fyrstu skrefin í endurhæfingunni.
Í færslunni birti hann 12 myndir frá síðasta mánuði og sagði að hann væri „Að vinna hörðum höndum til að koma til baka betri og sterkari en nokkru sinni fyrr“.
Myndirnar sýna að Grealish var fyrst með gifs eftir aðgerðina, en er nú farinn að nota sérstakan verndarstígvél á fæti í daglegu lífi.
Hann hefur einnig notað sérstakt hnéhjól til að létta á fæti sínum á meðan hann jafnar sig eftir meiðslin.
