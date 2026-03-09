Ungar stjörnur í miklum vandræðum vegna kynferðislegs myndbands með konu – Málið til rannsóknar

Tveir leikmenn hjá perúska liðinu Sporting Cristal eru í miklum vandræðum eftir að kynferðislegt myndband fór í dreifingu á netinu.
Í myndbandinu sjást leikmennirnir með konu í teiti heima fyrir. Hefur þetta vakið mikla athygli.
Félagið tók strax ákvörðun um að taka leikmennina úr liðinu á meðan málið er til rannsóknar innanhúss.
Fréttir að utan herma að leikmennirnir séu ungir og mjög efnilegir og búist er við að þeir nái langt. Myndbandið gæti haft alvarleg áhrif á feril þeirra ef málið verður ekki leyst.
Stjórn félagsins segir að hlutverk þeirra sé að leiðbeina leikmönnum og vernda orðspor félagsins, málið fari nú réttan farveg.