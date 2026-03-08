Ekki til í að hoppa til Bandaríkjanna á þessum tímapunkti

Antoine Griezmann hefur ákveðið að yfirgefa ekki Atlético Madrid á miðju tímabili þrátt fyrir áhuga frá bandaríska félaginu Orlando City.
Samkvæmt franska miðlinum L’Equipe hafði félagið úr MLS-deildinni sýnt mikinn áhuga á að fá franska framherjann til sín, en Griezmann hefur ákveðið að klára tímabilið með Atlético.
Griezmann, sem er 34 ára gamall, hefur verið einn af lykilleikmönnum spænska félagsins undanfarin ár og er enn mikilvægur hlekkur í sóknarleik liðsins. Hann sneri aftur til Atlético frá Barcelona og hefur síðan þá átt stóran þátt í árangri liðsins.
Þrátt fyrir að áhugi frá Bandaríkjunum hafi verið til staðar virðist Frakkinn ekki vilja breyta til á þessum tímapunkti tímabilsins.
Óvíst er þó hvað gerist í framtíðinni og hvort hann gæti síðar ákveðið að færa sig yfir í MLS-deildina, þar sem margir reyndir Evrópuleikmenn hafa kosið að ljúka ferlinum á síðustu árum.