Segist hafa hafnað stóru tilboði – Ætlar að velja rétt næst

Sean Dyche segist ekki vera að flýta sér að taka við nýju starfi þrátt fyrir að hafa fengið tilboð frá félögum á hæsta stigi knattspyrnunnar.
Dyche var rekinn frá Nottingham Forest í síðasta mánuði þegar liðið var í fallbaráttu í ensku úrvalsdeildinni. Hann stýrði liðinu aðeins í 114 daga á City Ground. Á þeim tíma fór Forest í 25 leiki undir hans stjórn, vann tíu, gerði sex jafntefli og tapaði níu.
Í kjölfarið réð Forest Portúgalann Vítor Pereira sem knattspyrnustjóra. Hann er fjórði stjórinn sem félagið hefur haft á tímabilinu 2025/26, á eftir Nuno Espírito Santo, Ange Postecoglou og Dyche.
Dyche ræddi stöðu sína í hlaðvarpinu The Football Boardroom með blaðamanninum Henry Winter og sagði að hann ætli að velta næsta skrefi vel fyrir sér.
„Ég mun klárlega íhuga næsta skref vandlega. Ég fór til Forest vegna þess að ég hafði tilfinningu fyrir því að ég væri að gera rétt fyrir félag sem mér þykir vænt um,“ sagði Dyche.