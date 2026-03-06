Trú veðbanka á Íslandi meiri en þó ekki mikil

fbpx
Íslenska kvennalandsliðið verður aftur í eldlínunni á morgun þegar liðið heimsækir Evrópumeistara Englands á City Ground í Nottingham.

Stelpurnar okkar hófu leik í undankeppni HM gegn heimsmeisturum Spánar á föstudag og töpuðu 3-0 gegn ógnarsterku liði þrátt fyrir ágætis frammistöðu.

Verkefni morgundagsins er ekki mikið minna, en veðbankar hafa þó töluvert meiri trú á íslenska liðinu á morgun en í síðasta leik.

Á Lengjunni er stuðull á sigur Íslands til að mynda 12,70, en stuðull á Spán er 1,13. Loks er stuðull á jafntefli 1,13.

Leikurinn hefst klukkan 12:30 á íslenskum tíma.

