Þrjú ensk stórlið vilja ungan miðvörð Fulham

Stórlið ensku úrvalsdeildarinnar, Arsenal, Manchester United og Chelsea, eru sögð fylgjast grannt með unga varnarmanninum Samuel Amissah hjá Fulham.
Samkvæmt frétt Telegraph gætu félögin þrjú farið í harða samkeppni um að tryggja sér þjónustu Amissah, sem er 18 ára gamall miðvörður og leikur með U19 ára landsliði Englands. Hann er talinn einn efnilegasti varnarmaður sinnar kynslóðar hjá Fulham og hefur vakið athygli fyrir sterka frammistöðu með yngri liðum félagsins.
Fulham hefur lagt áherslu á að þróa unga leikmenn á undanförnum árum og Amissah er eitt af stærstu efnunum sem hafa komið upp úr akademíu félagsins.
Áhugi frá Arsenal, Manchester United og Chelsea undirstrikar hversu hátt hann er metinn innan enskrar knattspyrnu.