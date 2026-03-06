Arsenal gæti þurft að framkvæma sársaukafulla sölu á stóru nafni í sumar

Arsenal gæti þurft að selja að minnsta kosti einn lykilleikmann í sumar eftir að hafa fjárfest mikið síðasta sumar.
Samkvæmt enskum miðlum eyddi félagið 268 milljónum punda í leikmannakaup síðasta sumar, þar á meðal í leikmenn á borð við Eberechi Eze, Viktor Gyokeres og Martin Zubimendi. Þessi útgjöld setja þrýsting á félagið að selja til að uppfylla fjármálareglur ensku úrvalsdeildarinnar og UEFA.
Ungstirnin Ethan Nwaneri og Myles Lewis-Skelly, sem báðir koma úr akademíu Arsenal, eru nefndir sem mögulegir kostir til að selja. Nwaneri er á láni hjá Marseille en Lewis-Skelly hefur misst sæti sitt í byrjunarliðinu.
Þá eru Gabriel Martinelli og Ben White einnig taldir líklegir til að fara ef góð tilboð berast. Fyrirliði liðsins, Martin Ödegaard, er einnig nefndur þar sem hann mun eiga tvö ár eftir af samningi sínum í sumar, þó hann sé afar mikilvægur fyrir liðið.
Arsenal er sem stendur á toppi ensku úrvalsdeildarinnar með sjö stiga forskot þegar átta umferðum er ólokið.