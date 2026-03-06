fbpx
Föstudagur 06.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Arsenal gæti þurft að framkvæma sársaukafulla sölu á stóru nafni í sumar

90 Mínútur

Íþróttavikan: Kjartan Atli og Nablinn fara yfir allt íþróttasviðið

433
433Sport

Arsenal gæti þurft að framkvæma sársaukafulla sölu á stóru nafni í sumar

Helgi Fannar Sigurðsson
Föstudaginn 6. mars 2026 20:00

Getty Images

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Arsenal gæti þurft að selja að minnsta kosti einn lykilleikmann í sumar eftir að hafa fjárfest mikið síðasta sumar.

Samkvæmt enskum miðlum eyddi félagið 268 milljónum punda í leikmannakaup síðasta sumar, þar á meðal í leikmenn á borð við Eberechi Eze, Viktor Gyokeres og Martin Zubimendi. Þessi útgjöld setja þrýsting á félagið að selja til að uppfylla fjármálareglur ensku úrvalsdeildarinnar og UEFA.

Ungstirnin Ethan Nwaneri og Myles Lewis-Skelly, sem báðir koma úr akademíu Arsenal, eru nefndir sem mögulegir kostir til að selja. Nwaneri er á láni hjá Marseille en Lewis-Skelly hefur misst sæti sitt í byrjunarliðinu.

Þá eru Gabriel Martinelli og Ben White einnig taldir líklegir til að fara ef góð tilboð berast. Fyrirliði liðsins, Martin Ödegaard, er einnig nefndur þar sem hann mun eiga tvö ár eftir af samningi sínum í sumar, þó hann sé afar mikilvægur fyrir liðið.

Arsenal er sem stendur á toppi ensku úrvalsdeildarinnar með sjö stiga forskot þegar átta umferðum er ólokið.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Rétt í þessu
Arsenal gæti þurft að framkvæma sársaukafulla sölu á stóru nafni í sumar
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Tryggði kynfæri sín fyrir meira en 120 milljónir króna
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Terry segist hata þetta enska lið út af lífinu og útskýrir hvers vegna
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Liverpool opnar samtalið
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Viðbrögð Messi við ummælum Trump vekja athygli – Sjáðu myndbandið
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Stuðningsmenn United brjálaðir út í Hojlund fyrir þetta athæfi hans
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Hættir nokkuð óvænt skömmu fyrir HM – Náð frábærum árangri í starfi
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
City sagt nálgast kaup á enska landsliðsmanninum

Mest lesið

Fimmtán milljónum stolið af bargesti í Reykjavík eftir að þokkafull kona hafði tælt hann
Sambandið ný hafið – Hún fékk kreditkort og má strauja það eins og hún vill
Nýjar vendingar í eineltismálinu – Stúlkunni heitið vernd en forsprakkinn sýnir litla iðrun
Myndband af Sydney Sweeney fer eins og eldur um sinu – Uppljóstrun hennar í kjölfarið vekur athygli
Beið þar til að móðir hans lést áður en hann afhjúpaði leyndarmálið um eitt frægasta sakamál Bandaríkjanna – Er D.B. Cooper fundinn?

Nýlegt

Arkitekt dauðans sendi yfir 500 skilaboð á Tinder – Vefleit sýnir viðurstyggilegt klám tengt pyntingum og nauðgunum
„Þetta segir mér það að treysta ekki fólki nema ég gjörþekki það“
Beið þar til að móðir hans lést áður en hann afhjúpaði leyndarmálið um eitt frægasta sakamál Bandaríkjanna – Er D.B. Cooper fundinn?
Pilturinn sem banaði Bryndísi Klöru orðinn 18 ára en fer ekki í almennt fangelsi – Með full afnot af síma og sækir ökutíma
Sigurjón hitti eldri konu í Krónunni – Það sem hún sagði um Ingu Sæland vakti athygli hans
Líf og útlit sjónvarpsstjörnunnar gjörbreytt – „Þegar þú giftist þá strengirðu heit“
Fær loksins nafnið sitt á Húsó en málinu langt í frá lokið
City sagt nálgast kaup á enska landsliðsmanninum
Varað við eldingum á Höfuðborgarsvæðinu og Suðurlandi
Þrjú ensk stórlið vilja ungan miðvörð Fulham
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Sagt að staða Arne Slot verði skoðuð í sumar – Bara einn maður orðaður við starfið
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum

Ræðir málið í fyrsta sinn með tárin í augunum – Sonur hans lést í hræðilegu slysi fyrir nokkrum árum

Ræðir málið í fyrsta sinn með tárin í augunum – Sonur hans lést í hræðilegu slysi fyrir nokkrum árum
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Tekur upp hanskann fyrir Carrick og hjólar í goðsagnir United – Segir þá tala mikið en gera lítið
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Íþróttavikan: Kjartan Atli og Nablinn fara yfir allt íþróttasviðið
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum

Arsenal þarf að selja í sumar til að passa fjárhaginn – Tvö stór nöfn til umræðu á skrifstofu félagsins

Arsenal þarf að selja í sumar til að passa fjárhaginn – Tvö stór nöfn til umræðu á skrifstofu félagsins
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum

Klár í að taka við Tottenham ef Igor Tudor verður rekinn núna

Klár í að taka við Tottenham ef Igor Tudor verður rekinn núna
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum
Love Island stjarna opnar sig um framhjáhald sem hún varð fyrir – Var í sambandi með frægum knattspyrnumanni
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum

Sambandið ný hafið – Hún fékk kreditkort og má strauja það eins og hún vill

Sambandið ný hafið – Hún fékk kreditkort og má strauja það eins og hún vill
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum
Messi mætti til fundar með Trump í gær – Ræðuhöld forsetans vekja mikla athygli
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum
Þeir sem Maguire á að hafa beitt ofbeldi krefjast aðgerða – Vilja að hann fái bann frá fótbolta
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum

Sjónvarpskonan vinsæla var orðlaus í beinni – „Mesta óvirðing sem ég hef heyrt“

Sjónvarpskonan vinsæla var orðlaus í beinni – „Mesta óvirðing sem ég hef heyrt“
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum

Beðinn um að mæta ekki í vinnuna og verður rekinn – Var áður í stóru hlutverki hjá Arsenal

Beðinn um að mæta ekki í vinnuna og verður rekinn – Var áður í stóru hlutverki hjá Arsenal
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Bíllinn sem hann ók vekur athygli – Milljarðamæringur sem er að taka bílprófið
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Arsenal staðráðið í að reiða fram sjö og hálfan milljarð í sumar
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum

Myndband af Sydney Sweeney fer eins og eldur um sinu – Uppljóstrun hennar í kjölfarið vekur athygli

Myndband af Sydney Sweeney fer eins og eldur um sinu – Uppljóstrun hennar í kjölfarið vekur athygli
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Bale segir þetta stóra ástæðu fyrir því að hann hætti snemma í fótbolta
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum
Er sagður á blaði hjá Liverpool
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum
Bandarískur markvörður í Fossvoginn – Var valin best í fyrra
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

Hörmungar Tottenham halda áfram

Hörmungar Tottenham halda áfram
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Velta fyrir sér möguleikunum ef Íran hættir við þátttöku á HM

Velta fyrir sér möguleikunum ef Íran hættir við þátttöku á HM
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Bæjarar halda áfram að horfa til Englands eftir góð kaup síðustu ár
433Sport
Í gær

Skutu á hótelið sem hann dvaldi á – „Algjör ringulreið“

Skutu á hótelið sem hann dvaldi á – „Algjör ringulreið“
433Sport
Í gær
Komst að vændiskaupum eiginmannsins – Svona brást hún við
433Sport
Í gær
Ofurtölvan stokkar spilin eftir leiki vikunnar – Skelfileg niðurstaða Liverpool
433Sport
Í gær

Þetta yrðu fjárhagslegu afleiðingarnar af því að Tottenham falli um deild

Þetta yrðu fjárhagslegu afleiðingarnar af því að Tottenham falli um deild
433Sport
Í gær

Arteta kaldhæðinn í svörum – Gaf í skyn að hann tæki ekki mikið mark á gagnrýni frá þessum manni

Arteta kaldhæðinn í svörum – Gaf í skyn að hann tæki ekki mikið mark á gagnrýni frá þessum manni
433Sport
Í gær
Baunað á einn vinsælasta fréttamann heims – Athæfi hans sagt hættulegt fyrir fjölmiðla
433Sport
Í gær
Markús Páll sagður á leið upp á Skaga