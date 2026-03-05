Sviptur ökuréttindum og segist ætla að bæta ráð sitt

Oliver Glasner, knattspyrnustjóri Crystal Palace, hefur verið sviptur ökuréttindum í sex mánuði eftir hraðakstur í London.
Hinn 51 árs gamli Austurríkismaður var tekinn á myndavél þegar hann ók BMW-bíl sínum á 29 mílna hraða á vegarkafla þar sem hámarkshraði er 20 m/klst. Atvikið átti sér stað á Old Kent Road í Bermondsey í suðurhluta London að morgni til 15. júlí síðastliðinn.
Brotið átti sér stað aðeins tveimur mánuðum eftir að Glasner stýrði Crystal Palace til sigurs í enska bikarnum, sem var eitt stærsta afrek félagsins á síðari árum. Nokkrum dögum áður hafði félagið þó fengið slæmar fréttir þegar sæti þess í Evrópudeildinni var lækkað niður í Sambandsdeild Evrópu.
Glasner játaði brotið fyrir dómstól í Willesden og reyndi ekki að komast hjá því að missa ökuréttindin. Í bréfi til dómstólsins sagðist hann taka fulla ábyrgð á gjörðum sínum.
„Ég tek fulla ábyrgð á gjörðum mínum og skil alvarleika málsins. Ég hef gert ráðstafanir til að tryggja að þetta gerist ekki aftur,“ skrifaði Glasner.
Auk sex mánaða ökuleyfissviptingar þarf Glasner einnig að greiða sekt vegna brotsins. Málið hefur vakið athygli í enskum fjölmiðlum þar sem Glasner er einn af þekktari knattspyrnustjórum úrvalsdeildarinnar.