Laugardagur 28.febrúar 2026

Opta-ofurtölvan stokkar spilin – Þetta lið er líklegast til að vinna Meistaradeildina

Íþróttavikan: Staðan tekin með Bjössa Hreiðars og Jóa Má þegar 6 vikur eru í þá Bestu

Harðorður Sigurbjörn með eldræðu um stöðu mála á Íslandi – „Mér finnst þetta galið"

Laugardaginn 28. febrúar 2026 07:30

Sigurbjörn Hreiðarsson og Jóhann Már Helgason voru gestir Helga Fannars Sigurðssonar í Íþróttavikunni. Þar var rýnt í Bestu deild karla, sem hefst eftir um sex vikur.

Sigurbjörn er allt annað en hrifinn af mótafyrirkomulaginu á Íslandi. Hann telur vægi undirbúningstímabilsins orðið lítið sem ekkert og vill hann lengja Íslandsmótið.

„Það sem mér finnst vera að gerast á Íslandi undanfarin ár er að þetta er komið úr öllu sync-i. 1. deildarliðin byrja tímabilið mánuði seinna en efstu deildarliðin og enda það mánuði fyrr. Liðin eru á allt öðrum stað og mér finnst þetta galið. Lið eru farin að fara langt í Sambandsdeildinni og eins og í tilfelli Blika koma þeir bara til baka fyrir 2-3 vikum.

Undirbúningstímabilið á Íslandi er orðið algjörlega útþynnt. Það er ekkert undir í þessu, lið fara ekki með mannskap norður ef þau vita að þau eiga að spila í Boganum. Byrjum þetta bara í mars, höfum lengri alvöru í þessu. Það eru örugglega margir ósammála mér. En af hverju ekki bara að spila heima og að heiman í úrslitakeppninni?“ sagði Sigurbjörn til að mynda.

Hann bætti við að mikilvægt væri að lengja mót í Lengjudeildinni, þar þyrftu ungir leikmenn að fá að þróa sinn leik. Eins benti Sigurbjörn á að í íslenska boltanum séu atvinnumenn sem fá greitt allt árið, fyrir að spila bara rúman helming. Jóhann tók að miklu leyti undir.

„Svo koma inn í þetta æfingaferðir, sem riðla öllu svolítið mikið, það er engin samfella í þessu. Næsta skref er svolítið að móta Lengjudeildina. Við viljum alltaf fara í fleiri leiki en færri, það er alltaf stefnan. Og við sjáum að deildin hefur yngst, það eru fleiri ungir leikmenn og upp að vissu marki hefur þetta aukið spennuna.

En það sem þarf að gerast er að gervigrasvæða alla velli og það sem er enn mikilvægara, að fá flóðljós á alla velli. Það verður að vera standard því það sem hefur skaðað vörumerki Bestu deildarinnar er þegar þessi fíflagangur varðandi þessi vallarmál byrja. Þegar það var spilað á einhverju æfingatúni í Reykjanesbæ og svo í Hafnarfirðinum, sem var auðvitað bara eitthvað djók. Aðstaðan verður að matcha þetta sem við erum að tala um. Þá er ég bara til í spila í janúar.“

Sigurbjörn tók dæmi um hversu mikill munur er á að vera leikmaður í Lengjudeild og Bestu deild að lokum.

„Við Jói erum jafnaldrar, Jói er í 1. deild með sínu liði og ég í efstu deild með Val. Á fjórum árum er ég búinn að fá heilt ár á hann í fótbolta.“

Umræðan er í spilaranum.

Hide picture