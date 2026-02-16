Myndir af syni Beckham vekja mikla athygli – Á snekkju þar sem kærastan nartaði í hans allra heilagasta

Cruz Beckham og brasilíska kærasta hans, Jackie Apostel, hafa vakið athygli á samfélagsmiðlum undanfarið þar sem þau láta oftar sjá sig saman opinberlega. Cruz, sem er sonur fyrrum knattspyrnustjörnunnar David Beckham og hönnuðarins Victoriu Beckham, er smám saman að skapa sér eigið nafn í tónlistarheiminum.
Myndir af þeim í fríi frá síðasta ári hafa farið á mikið flug á veraldarvefnum þar sem þau virðast ansi náinn á snekkju.
Jackie Apostel er brasilísk söngkona og lagahöfundur sem hefur starfað í tónlist um nokkurt skeið. Parið hefur deilt myndum saman frá ferðalögum og viðburðum, sem hefur kveikt áhuga aðdáenda Beckham-fjölskyldunnar. Þau sáust nýverið saman á tískusýningum og viðburðum í Evrópu, þar sem þau virtust afar samrýnd.
Cruz hefur áður gefið út tónlist og sagst stefna á feril í bransanum, líkt og móðir hans gerði á sínum tíma með Spice Girls. Samband þeirra Jackie virðist styðja við þann draum, enda er hún sjálf starfandi tónlistarkona.
Fjölmiðlar í Bretlandi hafa fylgst grannt með sambandinu, en fjölskyldan sjálf hefur haldið sig tiltölulega hlédræga um einkalífið. Ljóst er þó að unga parið nýtur þess að verja tíma saman og styðja hvort annað í sínum verkefnum.