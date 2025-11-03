fbpx
Mánudagur 03.nóvember 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Ofurtölvan stokkar spilin – Arsenal pakkar deildinni saman og United gæti náð Meistaradeildarsæti

90 Mínútur

Íþróttavikan: Rúnar Kristins gerir upp tímabilið og skorar á KSÍ

433
433Sport

Southgate útilokar ekki að taka að sér starf á Englandi

Helgi Fannar Sigurðsson
Mánudaginn 3. nóvember 2025 14:00

Gareth Southgate, fyrrum landsliðsþjálfari Englands.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Fyrrverandi landsliðsþjálfari Englands, Gareth Southgate, segist ekki útiloka að snúa aftur í þjálfun og taka við liði í ensku úrvalsdeildinni.

Southgate, sem hætti með England eftir EM 2024, hefur síðan sinnt öðrum verkefnum. Hann hefur þó verið meðal þeirra líklegustu í veðbönkum til að taka við Manchester United ef Ruben Amorim yrði látinn fara.

„Aldrei segja aldrei, en það er ekki efst á forgangslistanum,“ sagði Southgate í viðtali við BBC um huganlega endurkomu í enska boltann.

Auk enska landsliðsins hefur Southgate stýrt Middlesbrough, en það gerði hann frá 2006 til 2009. Einnig var hann þjálfari U-21 árs landsliðs Englands.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Rétt í þessu
Southgate útilokar ekki að taka að sér starf á Englandi
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Ofurtölvan stokkar spilin – Arsenal pakkar deildinni saman og United gæti náð Meistaradeildarsæti
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Neville alls ekki sannfærður um leikmann United – „Hann er langt á eftir“
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Góður liðsstyrkur til Valsara
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Segir Hermann hafa verið fjórða mann á blaði Vals og nefnir þá þrjá sem voru á undan
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Daníel Leó lýsir tilfinningaþrunginni stundu – „Erfitt að lýsa þessu“
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Syrgja táning eftir skelfilegt fjórhjólaslys um helgina
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Eru áhugasamir um Kane sem er opinn fyrir nýju ævintýri

Mest lesið

Allir eru að bíða eftir að Hafdís kynni til leiks nýjan kærasta – Gerði þetta í staðinn
María segist hafa gert þetta til að halda syni sínum á lífi: „Þetta fólk hló framan í mig”
Misstu samtals yfir 100 kíló á „gamla mátann“ – Gerðu einfaldar breytingar á daglegum venjum
13 ára gömlum var honum rænt af heimili sínu, pyntaður í 43 tíma og svo skotinn í bakið – lifði af en situr eftir stórskuldugur
Hafði kynmök við aðra konu fyrir framan unnusta hennar – Segist hafa gert henni greiða

Nýlegt

Þrotabúið fer fram á nauðungarsölu á einbýlishúsi Brotaflshjóna
Kristófer segir illa farið með 65 ára starfsmann á Landakoti – Fengin á fund með blekkingum
Eiginkona leikarans segir að þetta hafi verið fyrstu merkin um að maður hennar væri alvarlega veikur
Milljónaráðgjafinn Þórunn tórði ekki lengi hjá ríkislögreglustjóra – Glænýjum ráðningasamningi sagt upp
Eru áhugasamir um Kane sem er opinn fyrir nýju ævintýri
Balotelli fagnar því að þjálfari Mikaels hafi verið rekinn um helgina – Þolir ekki Vieira
Uppsagnir á ritstjórn Morgunblaðsins
Allir eru að bíða eftir að Hafdís kynni til leiks nýjan kærasta – Gerði þetta í staðinn
Var sá eini sem komst lífs af úr flugslysinu – Svona er staðan fimm mánuðum síðar
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Skoða lausnir varðandi Rashford – Gætu klárað dæmið í janúar ef hann samþykkir þetta
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum

Varpa ljósi á afar óhugnanlegt atvik í London – Beindi byssu að þekktum leikmanni á fjölfarinni götu

Varpa ljósi á afar óhugnanlegt atvik í London – Beindi byssu að þekktum leikmanni á fjölfarinni götu
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Slot með augastað á leikmanni sem er nýkominn til Lundúnaliðsins
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Heimi Guðjónssyni heitt í hamsi – „Svo mætir Arnar Sveinn, grjóthaltu bara kjafti“
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum

Van Dijk svarar Wayne Rooney og sakar hann um leti

Van Dijk svarar Wayne Rooney og sakar hann um leti
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum

Yamal hættur með kærustunni – „Vill taka fram að sögurnar um framhjáhald eru ekki sannar“

Yamal hættur með kærustunni – „Vill taka fram að sögurnar um framhjáhald eru ekki sannar“
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum
Declan Rice útskýrir af hverju hann benti til himna í gær – „Ég elskaði hana innilega“
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum

Rúnar setti blekið á blað í miðjum þjálfarastormi á Íslandi – „Aldrei verið þannig að ég bíði eftir að einhver annar verði rekinn“

Rúnar setti blekið á blað í miðjum þjálfarastormi á Íslandi – „Aldrei verið þannig að ég bíði eftir að einhver annar verði rekinn“
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Valur staðfestir Hermann Hreiðarsson sem nýjan þjálfara – „Við lögðum áherslu á faglegt ferli“
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Stjörnumenn séu að leita í uppskriftarbókina í Fossvogi og Kópavogi – „Gera væntanlega þá kröfu“
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Sean Dyche brjálaður – Skoraði United ólöglegt mark í gær?

Sean Dyche brjálaður – Skoraði United ólöglegt mark í gær?
433Sport
Í gær

Vandræði Xavi Simons halda áfram – Niðurlægður í gær

Vandræði Xavi Simons halda áfram – Niðurlægður í gær
433Sport
Í gær
Gerrard útskýrir af hverju hann hafnaði starfinu
433Sport
Í gær
Heimir kemur með von og trú – „Hefði ekki tekið þetta að sér nema að vera með þá tryggingu“
433Sport
Í gær

Fóru yfir fjaðrafokið í Úlfarsárdal – „Get alveg skilið að það er enginn sem hefur gaman að því að heyra það“

Fóru yfir fjaðrafokið í Úlfarsárdal – „Get alveg skilið að það er enginn sem hefur gaman að því að heyra það“
433Sport
Í gær
Salah skrifaði sig í sögubækur Liverpool í gær
433Sport
Í gær
Er allt í klessu hjá Tottenham? – Sjáðu þegar tveir leikmenn liðsins neituðu að taka í hönd Thomas Frank
433Sport
Í gær
Sprakk loks út hjá Rúnari – Nefnir nokkur lykilatriði sem spiluðu inn í
433Sport
Í gær

Nýr leikmaður United fær stuðningsmennina á sitt band – Mynd frá því þegar hann var þriggja ára fer í loftið

Nýr leikmaður United fær stuðningsmennina á sitt band – Mynd frá því þegar hann var þriggja ára fer í loftið
433Sport
Í gær

Ein skærasta stjarna Englands ræðir kynhneigð sína í fyrsta sinn

Ein skærasta stjarna Englands ræðir kynhneigð sína í fyrsta sinn
433Sport
Í gær
„Ég get ekki haldið áfram og sagst vilja gera það sama og í fyrra“
433Sport
Í gær

Ferilinn gæti verið á enda – Riftir samningi í Mexíkó eftir þrjá mánuði

Ferilinn gæti verið á enda – Riftir samningi í Mexíkó eftir þrjá mánuði
433Sport
Fyrir 2 dögum
Telur hann eiga skilið endurkomu í enska landsliðið – Lék síðast fyrir sjö sárum
433Sport
Fyrir 2 dögum
Guardiola líkir enska boltanum við NBA – Þetta er ástæðan
433Sport
Fyrir 2 dögum

„Það léttir á öllu, það er bara svart og hvítt“

„Það léttir á öllu, það er bara svart og hvítt“
433Sport
Fyrir 2 dögum

Stórstjarna riftir samningi eftir skamma dvöl í sjöundu efstu deild

Stórstjarna riftir samningi eftir skamma dvöl í sjöundu efstu deild
433Sport
Fyrir 2 dögum
Valur riftir samningi Lundemo
433Sport
Fyrir 2 dögum
John Terry með fast skot á Tottenham fyrir leik kvöldsins – Ætlar að mæta mínútu fyrir leik en samt skoða alla söguna