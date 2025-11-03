Rekinn fyrir ellefu mánuðum en Úlfarnir hafa áhuga á honum aftur

Gary O’Neil gæti gert óvæntan endurkomu til Wolves, samkvæmt heimildum Daily Mail. Félagið sagði upp samningi við Vítor Pereira í gær eftir skelfilegan byrjunartíma á tímabilinu.
Wolves eru sem stendur á botni úrvalsdeildarinnar eftir að hafa ekki unnið einn einasta af fyrstu tíu leikjum sínum.
Leiðtogar félagsins hafa þegar hafið leit að nýjum stjóra og O’Neil er sagður meðal þeirra sem koma til greina.
O’Neil var rekinn í desember í fyrra þegar Wolves voru í 19. sæti deildarinnar með aðeins tvo sigra í fyrstu 15 leikjum sínum. Hann hefur verið atvinnulaus síðan.
Rui Borges, þjálfari Sporting Lissabon og fyrrverandi aðstoðarmaður Ruben Amorim, er einnig nefndur í tengslum við starfið. Borges vann portúgalska meistaratitilinn á sínu fyrsta tímabili með Sporting og hefur byggt upp sterktrðsporið í heimalandinu.
Michael Carrick er einnig nefndur til sögunnar en Wolves mun reyna að ráða mann í starfið í vikunni.