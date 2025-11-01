Rúnar sendir pillu niður í Laugardal – „Það er það sem mér finnst alltaf svo skrýtið með KSÍ“

Rúnar Kristinsson, þjálfari karlaliðs Fram, var gestur Helga Fannars Sigurðssonar í nýjasta þætti af Íþróttavikunni hér á 433.is.
Rúnar hefur ekki farið leynt með þá skoðun sína að hann er ekki hrifinn af núverandi fyrirkomulagi Bestu deildarinnar, þar sem henni er skipt í efri og neðri hluta eftir 22 leikja mót. Hann kom liði sínu í efri hlutann á nýafstöðnu tímabili og þó það hafi verið mun skemmtilegra en að vera í þeim neðri að hans sögn breytti það ekki afstöðu hans.
„Það eru allt of margir leikir þar sem markatalan og úrslitin eru bara skrýtin, af því að það er minna undir og mönnum nokk sama. Vægið verður svo ójafnt, því miður. Afturelding fer til dæmis upp á Skaga og ÍA hefur að engu að keppa. Þeir lögðu allt í leikinn og unnu hann, en þeir hefðu hæglega getað spilað öllum þeim sem höfðu ekki spilað í sumar og gefið Aftureldingu leikinn. Það hefði getað kostað Aftureldingu og KR sæti í deildinni,“ benti Rúnar á.
KSÍ setti saman rýnihóp í haust til að fara yfir hvernig fyrstu fjögur ár fyrirkomulagsins hafi til tekist. Rúnar furðar sig á að enginn þjálfari sé í þeim hópi.
„Er einhver þjálfari í þeim rýnihóp? Það er það sem mér finnst alltaf svo skrýtið með KSÍ, mótanefnd sem eru að setja upp mót og alla þessa hluti, það er aldrei rætt við þjálfara sem hafa verið í deildinni í 5-10 ár og hafa skoðanir á hlutunum. Það eru þeir sem standa í þessu stappi alla daga, vita hvernig álagið er á leikmönnum, hvernig þeir hugsa og við þurfum að undirbúa okkar menn. Ég held það væri allt í lagi að fá þeirra álit, fá þá með í svona nefndir. Ég held að þeir geti rýnt jafnvel betur í hlutina en stjórnarmenn sem horfa í krónur og aura eða utanaðkomandi áhugamenn um fótbolta,“ sagði Rúnar.
