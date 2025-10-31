Arteta útilokar ekki að lið fari að draga sig út úr keppnum – Palace á að spila þrjá leiki á fimm dögum

Mikel Arteta, knattspyrnustjóri Arsenal, segir að allt geti gerst ef yfirvöld fótboltans halda áfram að auka leikjaálagið, jafnvel að lið neyðist til að draga sig úr keppnum.
Arsenal mætir Crystal Palace í átta liða úrslitum deildarbikarsins dagana 16. eða 17. desember, en Palace á þá í miklu leikjaálagi, með leik gegn Manchester City í deildinni 14. desember og Kuopion Palloseura í Evrópudeildinni 18. desember. Það þýðir þrír leiki á fimm dögum.
Arteta segir að slíkt álag sé óviðunandi og að ákvarðanir um leikjadagskrá verði að byggjast á tveimur meginatriðum.
„Hver ákvörðun sem við tökum varðandi leikjadagskrá ætti að snúast um tvennt, velferð leikmanna og stuðningsmanna. Allt annað á að koma langt á eftir því,“ sagði hann.
Þegar hann var spurður hvort lið gætu í framtíðinni þurft að draga sig úr keppnum vegna leikjaálags svaraði hann: „Ég vona ekki. En ef við gleymum þessum tveimur grundvallarreglum, þá getur allt gerst.“
Leikjaálag hefur lengi verið heitt umræðuefni. Rodri hjá Manchester City sagði í fyrra að leikmenn gætu jafnvel farið í verkfall vegna álags – aðeins mánuði áður en hann meiddist alvarlega og missti af restinni af tímabilinu.