Leita til lögfræðings eftir ógeðfelldar lygar á netinu með hjálp gervigreindar – Sonur þeirra átti að vera látinn og ung dóttir þeirra með krabbamein

Phil Foden, leikmaður Manchester City og enska landsliðsins, hefur leitað til lögfræðinga eftir að óviðeigandi einstaklingar á netinu dreifðu hrottafengnum lygarfréttum um fjölskyldu hans. Á samfélagsmiðlum hafa birst falskar sögur sem halda því fram að eitt barn hans hafi látist og annað greinst með krabbamein.
Samkvæmt breskum miðlum hafa nettröll notað gervigreind til að búa til falsaðar myndir af Foden og kærustu hans, Rebeccu Cooke, þar sem þau virðast gráta með börn sín. Lögfræðingar vinna nú með umboðsmönnum Foden að því að fjarlægja efnið af samfélagsmiðlum.
Á Facebook hafa falskar færslur gengið manna á milli sem halda því fram að elsti sonur Foden, Ronnie, sex ára, hafi látið lífið. Önnur færsluherferð, frá síðu sem kallaði sig Man City Fan Lover, dreifði sögu um að fjögurra ára dóttir þeirra, True, væri með krabbamein og að Foden ætti erfitt með að einbeita sér að fótbolta.
Falsfréttirnar breiddust hratt út og nafn Foden varð vinsælasta leit á samfélagsmiðlum eftir að sögurnar birtust. Fjöldi aðdáenda trúði sögunum og sendi samúðarkveðjur án þess að vita að þær væru uppspuni.
Rebecca Cooke brást við á Instagram og fordæmdi árásina. „Þetta eru algjör ósannindi og ógeðslegt,“ skrifaði hún.
„Ég skil ekki hvernig fólk getur búið til svona sögur um börn. Við erum öll heil á húfi, guði sé lof, og erum að gera allt sem við getum til að stöðva þetta.“