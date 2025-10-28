McTominay íhugar óvænt endurkomu – Sagður höndla þetta illa á Ítalíu

fbpx
Þriðjudagur 28.október 2025

Helgi Fannar Sigurðsson
Þriðjudaginn 28. október 2025 17:30

Samkvæmt fréttum frá Englandi gæti Scott McTominay verið á leiðinni aftur til Englands eftir frábært gengi með Napoli á Ítalíu.

McTominay gekk til liðs við Napoli sumarið 2024 frá Manchester United og hefur reynst lykilmaður undir stjórn Antonio Conte. Hann skoraði og lagði upp samtals 18 mörk á síðustu leiktíð, þegar Napoli varð ítalskur meistari, og var jafnframt valinn leikmaður ársins í Serie A.

Þrátt fyrir það greinir The Sun frá því að Skotinn sé orðinn þreyttur á stöðugri athygli sem hann fái í Napólí og hafi hug á að snúa aftur til ensku úrvalsdeildarinnar.

Þessi 28 ára miðjumaður hefur þó áður lýst yfir mikilli ánægju með lífið á Ítalíu. „Ég elska þetta lið, borgina og stuðningsmennina,“ sagði hann undir lok síðasta árs.

Ef af brottför verður er Newcastle sagt líklegast til að tryggja sér undirritun McTominay. Chelsea kemur þar á eftir ef horft er í veðbanka.

McTominay skoraði um helgina glæsilegt mark í 3-1 sigri Napoli á Inter og trónir liðið áfram á toppi Serie A.

