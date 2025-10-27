Svartnætti yfir Carragher – „Nú verða alvarlegar spurningar bornar fram“

Jamie Carragher segir að Liverpool sé komið í kreppuástand eftir fjórða tap liðsins í röð í ensku úrvalsdeildinni undir stjórn Arne Slot.
Englandsmeistararnir töpuðu 3-2 gegn Brentford á laugardag og hafa nú einnig tapað gegn Chelsea, Manchester United og Crystal Palace á síðustu vikum. Liðið er nú fimm stigum á eftir Arsenal og hefur þegar jafnað fjölda tapleikja frá síðasta tímabili.
Liverpool, sem tóku deildarmeistaratitilinn fyrir aðeins fimm mánuðum síðan, hafa fengið á sig níu mörk í þessum fjórum leikjum og líta langt frá því út eins og liðið sem lyfti bikarnum í maí.
Gagnrýni fer vaxandi á jafnvægi, ákefð og líkamlegan styrk liðsins eftir að félagið eyddi um 446 milljónum punda í leikmannakaup í sumar án þess að frammistöður á vellinum hafi batnað.
Carragher sagði á Sky Sports að vandamálið væri orðið stærra. „Ég held að þeir hafi ekki nægan líkamlegan styrk. Að tapa fjórum leikjum í röð væri skelfilegt fyrir lið eins og Brentford eða lið í fallbaráttu en þetta eru Englandsmeistararnir,“ sagði Carragher.
„Miðað við það sem var eytt í sumar, þá horfum við á kreppu. Nú verða alvarlegar spurningar bornar fram til leikmannahópsins og til þjálfarans.“
Carragher telur að Slot þurfi að bregðast hratt við til að koma stöðunni undir stjórn áður en bilið við toppinn eykst enn frekar.