Bellingham með pillu á Yamal á samfélagsmiðlum – Setja spurningamerki við viðhorf hans

Viðvörun hefur komið fram á ný um hugarfar Jude Bellingham eftir að leikmaður Real Madrid virðist hafa gert grín að Lamine Yamal á samfélagsmiðlum eftir El Clásico um helgina.
Bellingham, 22 ára, skoraði sigurmarkið í 2-1 sigri Real Madrid á Barcelona á Bernabéu. Eftir leikinn birti hann mynd af sér fagna með útbreiddum örmum og textanum: „Talk is cheap. Hala Madrid siempre.“
Skilaboðin voru víða túlkuð sem svar til 18 ára Jamal, sem hafði fyrir leikinn sakað Madrid um að stela og væla.
Málið kemur á óþægilegum tíma fyrir Bellingham, sem var nýverið skilinn eftir utan enska landsliðshópsins hjá Thomas Tuchel. Þjálfarinn sagði þá að aga- og viðhorfskröfur væru óumsemjanlegar. Tuchel mun ræða við leikmanninn áður en hann ákveður hvort hann verði valinn í næstu hóp
Fyrrverandi Sky Sports-parið Richard Keys og Andy Gray telja að hegðun Bellingham sé farin að sýna merki um að hann sé að missa jarðsamband.
„Hann hefur allt til að verða einn besti leikmaður sem England hefur átt,“ sagði Keys á beIN Sports.
„En faðir hans er mjög áberandi í kringum ferilinn og það er farið að hafa neikvæð áhrif. Það hefur gert hann óvinsælli og hvatt hann í vitlausar ákvarðanir.“
„Ef hann vill fá sæti sitt aftur í landsliðinu þarf hann að vinna sér inn traust og virðingu á ný. Það er ekki hæfileikinn sem er vandamálið, það er viðhorfið.“