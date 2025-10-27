Beittur Höddi Magg vill senda nokkra einstaklinga á námskeið í skynsemi – „Fóru á taugum, hverju sem er um að kenna“

Íþróttalýsandinn ástsæli Hörður Magnússon segir að einhverjir stjórnarmenn knattspyrnuliða þurfi að líta í eigin barm eftir tímabilið í Bestu deild karla.
Mikið hefur gengið á á bak við tjöldin í stórum félögum hér heima. Það hefur mikið gagnrýnt hvernig Valur skildi við Sigurð Egil Lárusson, leikmann sinn til 13 ára, eftir að ljóst var að hann fengi ekki nýjan samning.
Þá hefur stjórn Vals sömuleiðis fengið gagnrýni fyrir að fara á bak við Túfa þjálfara sinn og leitað að nýjum manni í starfið án hans vitneskju. Þá eru ekki allir FH-ingar sáttir við hvernig félagið sagði skilið við Heimi Guðjónsson, í annað sinn á nokkrum árum, og að hann hafi ekki verið látinn vita fyrr að hann fengi ekki nýjan samning.
Fréttir um brottrekstur Halldórs Árnasonar frá Breiðabliki og meinta óeiningu á bak við tjöldin í Kópavoginum er kom að nýjum samningi sem hann skrifaði undir í águst og fleira hafa þá flogið hátt. Hörður nefndi þá brottrekstur Davíðs Smára Lamude frá Vestra einnig.
„Einhverjir stjórnarmenn knattspyrnudeilda í Bestu deildinni virðast þurfa að fara á skynsemisnámskeið og almenn mannauðsstjóra námskeið líka,“ sagði Hörður beittur í íþróttafréttum á RÚV í gær.
„Stjórnarmenn fóru svolítið á taugum, hverju sem er um að kenna. Það er auðvitað mikið undir,“ sagði hann enn fremur.
Bestu deildinni lauk í gær. Stóð Víkingur auðvitað uppi sem meistari. Valur og Stjarnan hrepptu Evrópusætin ásamt þeim, sem og Vestri fyrir að verða bikarmeistari, en liðið féll sömuleiðis með Aftureldingu.