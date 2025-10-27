fbpx
Mánudagur 27.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Hættur í þjálfaranámi hjá Bayern – Beit eiginkonu sína, hrækti á hana blóði og kýldi hana

90 Mínútur

Íþróttavikan: Edda Sif og Gunni Birgis gera upp þétta fréttaviku – Matti Villa fer yfir ákvörðun sína

433
433Sport

Beittur Höddi Magg vill senda nokkra einstaklinga á námskeið í skynsemi – „Fóru á taugum, hverju sem er um að kenna“

433
Mánudaginn 27. október 2025 08:30

Hörður Magnússon.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Íþróttalýsandinn ástsæli Hörður Magnússon segir að einhverjir stjórnarmenn knattspyrnuliða þurfi að líta í eigin barm eftir tímabilið í Bestu deild karla.

Mikið hefur gengið á á bak við tjöldin í stórum félögum hér heima. Það hefur mikið gagnrýnt hvernig Valur skildi við Sigurð Egil Lárusson, leikmann sinn til 13 ára, eftir að ljóst var að hann fengi ekki nýjan samning.

Þá hefur stjórn Vals sömuleiðis fengið gagnrýni fyrir að fara á bak við Túfa þjálfara sinn og leitað að nýjum manni í starfið án hans vitneskju. Þá eru ekki allir FH-ingar sáttir við hvernig félagið sagði skilið við Heimi Guðjónsson, í annað sinn á nokkrum árum, og að hann hafi ekki verið látinn vita fyrr að hann fengi ekki nýjan samning.

Fréttir um brottrekstur Halldórs Árnasonar frá Breiðabliki og meinta óeiningu á bak við tjöldin í Kópavoginum er kom að nýjum samningi sem hann skrifaði undir í águst og fleira hafa þá flogið hátt. Hörður nefndi þá brottrekstur Davíðs Smára Lamude frá Vestra einnig.

„Einhverjir stjórnarmenn knattspyrnudeilda í Bestu deildinni virðast þurfa að fara á skynsemisnámskeið og almenn mannauðsstjóra námskeið líka,“ sagði Hörður beittur í íþróttafréttum á RÚV í gær.

„Stjórnarmenn fóru svolítið á taugum, hverju sem er um að kenna. Það er auðvitað mikið undir,“ sagði hann enn fremur.

Bestu deildinni lauk í gær. Stóð Víkingur auðvitað uppi sem meistari. Valur og Stjarnan hrepptu Evrópusætin ásamt þeim, sem og Vestri fyrir að verða bikarmeistari, en liðið féll sömuleiðis með Aftureldingu.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Beittur Höddi Magg vill senda nokkra einstaklinga á námskeið í skynsemi – „Fóru á taugum, hverju sem er um að kenna“
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum
Frost og snjókoma í Laugardalnum á morgun
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum
Staðfesta andlát ungs manns eftir skelfilegt slys
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum
Hættur í þjálfaranámi hjá Bayern – Beit eiginkonu sína, hrækti á hana blóði og kýldi hana
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum
Niðurlæging Sancho í sigri á City – Var tekinn af velli eftir að hafa komið inn sem varamaður
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum
Stjarnan hélt í Evrópusætið þrátt fyrir tap gegn Blikum
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum
Guardiola kaupir sér nýtt hús í Barcelona – Rétt hjá fyrrverandi eiginkonu sinni
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum
McTominay skoðar endurkomu til Englands – Of mikið áreiti pirrar hann á Ítalíu

Mest lesið

Ákvað að flytja úr landi og lét ChatGPT velja áfangastaðinn – „Það er eiginlega ótrúlegt að ég búi hér”
Fyrrum eiginkona Andrésar Bretaprins á barmi taugaáfalls yfir að missa titlana – „Þau eru stöðugt að rífast og staðan orðin ljót“
Heiða segir mannanafnalögin miskunnarlaus – „Ég er algjörlega ráðalaus“
Þetta eru kirkjurnar sem eru í mestu uppáhaldi hjá erlendum ferðamönnum á Íslandi
Nafn mannsins sem lést eftir voðaskotið í Árnessýslu

Nýlegt

Paradísa gefur út fyrstu plötuna sína: „Það er enginn að fara að sitja úti í horni þegar þetta er í gangi“
Lögreglan á Norðurlandi eystra neitaði að útskýra af hverju ofbeldismál fyrndist í hennar höndum
Fréttamenn RÚV furða sig á fjaðrafokinu í vikunni – „Sorglegt og lélegt, þetta á ekkert að gerast“
Segir orð sín hafa verið rangtúlkuð og hafa þyrlað upp moldviðri
Allt á suðupunkti á milli Jóns og Egils Helga: „Hvaðan sem þú kemur Egill lýsa þessi skrif þín mikilli vanþekkingu“
Stórleikarinn segist hafa sætt sig við að einkadóttirin kæri sig ekki um hann – „Ég gerði allt sem ég gat“
Hættur í þjálfaranámi hjá Bayern – Beit eiginkonu sína, hrækti á hana blóði og kýldi hana
Burðaðist með áföllin eftir snjóflóðin 1995 á bakinu í rúma tvo áratugi – „Ég lagði allt sem ég gat í þessa leit og meira til“
Niðurlæging Sancho í sigri á City – Var tekinn af velli eftir að hafa komið inn sem varamaður
Heiða segir mannanafnalögin miskunnarlaus – „Ég er algjörlega ráðalaus“
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Matthías lýsir erfiðri ákvörðun fyrir nokkrum árum – „Það var ekki allt í lagi í kringum liðið“
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum

Segir stjórnarhætti Blika virka vandræðalega út á við – „Veit ekki hvaða orð maður á að nota“

Segir stjórnarhætti Blika virka vandræðalega út á við – „Veit ekki hvaða orð maður á að nota“
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Mætti til vinnu níu dögum eftir að sonur hans lést í hræðilegu slysi
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Segja að hræðsla muni kosta Íslendinga – „Fólk virðist vera sátt við að setja plástur á það“
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Amorim taldi aldrei að Ratcliffe væri að fara að reka sig

Amorim taldi aldrei að Ratcliffe væri að fara að reka sig
433Sport
Í gær

Slot viðurkennir að hann finni ekki svarið – Lið vita nú um veikleika þeirra

Slot viðurkennir að hann finni ekki svarið – Lið vita nú um veikleika þeirra
433Sport
Í gær
Veltu fyrir sér næstu skrefum Halldórs – „Ég held að það sé augljós kostur“
433Sport
Í gær

Fyrrum enskur landsliðsmaður æfir hjá Frank Lampard – Vona að hann skrifi undir

Fyrrum enskur landsliðsmaður æfir hjá Frank Lampard – Vona að hann skrifi undir
433Sport
Í gær
Veltir því fyrir sér hvort Liverpool fari að íhuga alvarlega að selja Salah
433Sport
Í gær
Mjög óvænt klásúla opinberuð í samningi Bruno við United – Getur farið ódýrt næsta sumar
433Sport
Í gær

Vestri og Afturelding féllu úr Bestu deildinni – KR bjargaði sér með öflugum sigri

Vestri og Afturelding féllu úr Bestu deildinni – KR bjargaði sér með öflugum sigri
433Sport
Í gær

Biður hann um að hlusta ekki á allt og einbeita sér að því að spila betur

Biður hann um að hlusta ekki á allt og einbeita sér að því að spila betur
433Sport
Í gær
Var fyrir tíu árum sem Arteta taldi að þetta myndi skipta miklu máli – Arsenal bestir á Englandi í þessu í dag
433Sport
Í gær
Fagnaði fertugsafmælinu í Dubai
433Sport
Í gær

Gunnar hissa á umræðunni í kringum Hlíðarenda – „Eins og menn séu að mæta og heilsa upp á konuna þína“

Gunnar hissa á umræðunni í kringum Hlíðarenda – „Eins og menn séu að mæta og heilsa upp á konuna þína“
433Sport
Í gær
United kvartar – Telja að of margir leikir liðsins séu settir á mánudag
433Sport
Í gær
Hefur ekki spilað fyrir Tottenham í tæpt ár vegna meiðsla – Er samt valinn í landsliðið
433Sport
Í gær
Guardiola með djarfa spá – Gæti orðið sá besti í heimi í þessari stöðu
433Sport
Fyrir 2 dögum

Sagan verður skrifuð í dag – „Geðveik og brútal á sama tíma“

Sagan verður skrifuð í dag – „Geðveik og brútal á sama tíma“
433Sport
Fyrir 2 dögum

Bruno ræðir rosalega tilboðið frá Sádí Arabíu opinskátt – Ræddi við konu sína sem spurði að þessu

Bruno ræðir rosalega tilboðið frá Sádí Arabíu opinskátt – Ræddi við konu sína sem spurði að þessu
433Sport
Fyrir 2 dögum
Fréttamenn RÚV furða sig á fjaðrafokinu í vikunni – „Sorglegt og lélegt, þetta á ekkert að gerast“
433Sport
Fyrir 2 dögum

Langskotið og dauðafærið – Græðir þú pening um helgina?

Langskotið og dauðafærið – Græðir þú pening um helgina?
433Sport
Fyrir 2 dögum
Fær að æfa hjá Lampard á meðan hann leitar sér að nýjum vinnuveitanda
433Sport
Fyrir 2 dögum
Slot tjáir sig um Isak
433Sport
Fyrir 2 dögum

Þorsteinn: „Það er bara ekkert að því, bara vopn sem við höfum“

Þorsteinn: „Það er bara ekkert að því, bara vopn sem við höfum“
433Sport
Fyrir 2 dögum

Engin flugeldasýning en íslenskur sigur staðreynd

Engin flugeldasýning en íslenskur sigur staðreynd
433Sport
Fyrir 2 dögum
Fann að margt hafði breyst á níu árum – Eiður Smári sannfærði hann en var farinn skömmu síðar
433Sport
Fyrir 2 dögum
Þetta hafa veðbankar að segja um fallbaráttuna – Bjartsýni fyrir hönd KR en Mosfellingar þurfa kraftaverk