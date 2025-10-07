Þetta eru fórnirnar sem Sölvi bað Víkinga um að færa til að verða Íslandsmeistarar

Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkings, bað leikmenn sína að fórna hlutum til að liðið yrði meistari. Víkingur varð Íslandsmeistari á sunnudag í Bestu deild karla.
Sölvi er á sínu fyrsta tímabili sem þjálfari liðsins og hefur náð frábærum árangri. Liðið hikstaði hins vegar um mitt sumar, slæmt tap í Evrópu gegn Bröndy í Danmörku var eitt af þeim augnablikum.
Eftir það tap settist Sölvi niður með liðinu og bað leikmenn að færa fórnir.
„Við gerðum þetta visual, níu leikir eftir og níu úrslitaleikir. Við þurfum að fórna, við þurfum að sleppa því að spila golf. Fullt af hlutum sem við þurftum að fórna,“ sagði Sölvi Geir í Brennslunni á FM957 í morgun.
Sölvi Geir segir að allir í Víkinni hafi stigið. upp. „Við vildum ekkert að leika okkur lengur, ég fann að allir í félaginu. Stuðningur við okkur, það voru allir sem settur sig á næsta level. Leikmenn fengu að borða fyrir hvern einasta leik, stjórnin peppaði okkur þannig. Það lögðust allir á eitt að ná þessum markmiðum.“
Nú eru tveir leikir eftir en Sölvi segir að Víkingar séu ekki hætti. „Við settum upp plakat með níu leikjum, það er okkar sjálfsmynd að ef þú ætlar að verða alvöru sigurvegari þá þarftu að fara alltaf inn á völlinn til að vinna.“
Næsti leikur liðsins er gegn Breiðablik og hefð er fyrir því að lið standi heiðursvörð fyrir meistara. „Ég ætla rétt að vona að þeir geri það, við myndum gera það ef þeir væru orðnir meistarar. Ég læt þá gera það ef þeir gera það ekki.“