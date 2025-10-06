Carragher hjólar fast í forrráðamenn Bayern fyrir þetta

Jamie Carragher lét ekki sitt eftir liggja þegar hann gagnrýndi framkvæmdastjóra Bayern München, Karl-Heinz Rummenigge, harðlega fyrir ummæli hans um Nick Woltemade, nýjan framherja Newcastle.
Newcastle náði að klófesta hinn 23 ára Woltemade í sumar eftir mikla baráttu við Bayern og greiddi Stuttgart metfé, um 65 milljónir punda fyrir leikmanninn. Kaupin opnuðu fyrir draumaflutning Alexander Isak til Liverpool fyrir 125 milljónir punda.
Þrátt fyrir að Woltemade hafi byrjað vel í enska boltanum með tvö mörk í fyrstu þremur leikjunum kallaði Rummenigge Newcastle „heimskingja“ fyrir að samþykkja verð Stuttgart og sakaði þýska félagið um óásættanlegar kröfur.
Carragher brást við í umræðu hjá Sky Sports eftir 2-0 sigur Newcastle á Nottingham Forest. „Mér líkar mjög vel við Woltemade og þegar ég sá þessi ummæli varð ég reiður, og ég styð ekki einu sinni Newcastle. Þetta er brandari. Aðili frá virðingarverðu félagi eins og Bayern á ekki að tala svona um annan þýskan leikmann. þetta er ótrúlega óvirðulegt,“ sagði Carragher.
„Ég vona innilega að þessi strákur troði þessum orðum ofan í hann og miðað við byrjunina í úrvalsdeildinni, þá lítur það út fyrir að hann geri það.“
Síðan þá hefur Woltemade skorað tvö mörk til viðbótar bæði í Meistaradeild og deildinni.