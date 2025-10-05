fbpx
Mánudagur 06.október 2025

Tómas segir gamanið hafa kárnað þegar þessi aðili blandaði sér í málið – „Ég þoli hann ekki“

90 Mínútur

Nýr þáttur af Íþróttavikunni: Tommi Steindórs fer yfir vikuna og Arnar Gunnlaugs ræðir valið á hópnum

433
433Sport

Gylfi Þór einlægur eftir afrek kvöldsins – „Ég setti pressu á að koma til Víkings“

Helgi Fannar Sigurðsson
Sunnudaginn 5. október 2025 21:50

Gylfi Þór Sigurðsson. Mynd: DV/KSJ

Lesa nánar

Gylfi Þór Sigurðsson var að vonum sáttur eftir að hann og liðsfélagarnir í Víkingi tryggðu sér Íslandsmeistaratitilinn með sigri á FH í kvöld.

„Markmiðið var að vinna íslandmseistarititlinn og það náðist,“ sagði Gylfi við Sýn Sport í kvöld, en hann var frábær í leiknum.

Þetta var fyrsti meistaratitill Gylfa á ferlinum, en hann skipti í Víking frá Val í vetur.

„Ég setti pressu á að koma til Víkings til að gefa mér sem mestan séns á að vinna deildina. Þetta er meiri léttir eins og er. Ég er mjög ánægður,“ sagði hann.

Gylfi hefur verið frábær í undanförnum leikjum og átt stóran þátt í því að Víkingur kláraði dæmið að lokum.

„Seinni hlutinn var mikið skemmtilegri, var aftar á miðjunni og meira í boltanum. Ég fann mig mikið betur og það er svo auðvitað skemmtilegra þegar liðið er að vinna.“

