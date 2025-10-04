fbpx
Laugardagur 04.október 2025

Ornstein fullyrðir að United sé ekkert að ræða það að reka Amorim

90 Mínútur

Nýr þáttur af Íþróttavikunni: Tommi Steindórs fer yfir vikuna og Arnar Gunnlaugs ræðir valið á hópnum

433
433Sport

Tómas sleginn yfir uppsögn Davíðs – „Ég ætla þá rétt að vona það"

433
Laugardaginn 4. október 2025 07:30

Mynd: Ernir

Tómas Steindórsson, útvarpsmaður með meiru, fór yfir sviðið með Helga Fannari Sigurðssyni í Íþróttavikunni á 433.is fyrir helgi.

Það sem flaug hvað hæst í vikunni var að Vestri sagði þjálfaranum Davíð Smára Lamude upp þegar þrír leikir eru eftir. Rúmur mánuður er síðan Davíð gerði Vestra að bikarmeistara í fyrsta sinn en síðan hefur lítið gengið og blóðug fallbarátta blasir skyndilega við liðinu. Jón Þór Hauksson fær það verkefni að halda því uppi.

„Það var mjög óvænt, sérstaklega þegar maður heyrir að honum hafi verið sagt upp með þrjá leiki eftir. En sagan segir að hann hafi ekki ætlað að halda áfram, það spilar auðvitað inn í,“ sagði Tómas áður en Helgi tók til máls.

„Sammi (formaður) segir að það hafi átt að taka stöðuna í sumar en eftir að Davíð hafnaði samningstilboði fyrir rúmum mánuði hafa menn séð fram á að fara í sitt hvora áttina í sumar. Þá er farið í að skipta um þjálfara og bjarga liðinu frá falli,“ sagði hann.

Tómas segir að nú sé eins gott að Vestri haldi sér uppi, fyrst þessi leið var farin.

„Ég ætla þá rétt að vona að þeir bjargi sér frá falli fyrst þeir leyfa honum ekki að klára þetta. Davíð Smári hefur verið frábær þegar kemur að einhvers konar úrslitaleikjum.“

Helgi benti á að algengt væri að með nýjum þjálfara væri oft velgengni til að byrja með. „Þeir eru væntanlega að horfa í það.“

Vestri var í toppbaráttu framan af móti og vann svo auðvitað bikarinn eins og áður sagði.

„Þetta er ótrúlegt, stuðullinn á að Davíð Smári hefði verið látinn fara fyrir mánuði síðan hefði verið upp úr öllu valdi,“ sagði Helgi.

Tómas segir ljóst að Davíð fái áhugaverð tilboð nú þegar hann er á lausu. „Það verður spennandi að sjá hvað hann gerir. Hann hefur gert frábæra hluti.“

Þátturinn í heild er í spilaranum.

