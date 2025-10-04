fbpx
Laugardagur 04.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Braut veðmálareglur í 252 skipti en fær vægan dóm

90 Mínútur

Nýr þáttur af Íþróttavikunni: Tommi Steindórs fer yfir vikuna og Arnar Gunnlaugs ræðir valið á hópnum

433
433Sport

„Þetta sýnir hvað er stutt í geðveikina hjá íslensku þjóðinni“

433
Laugardaginn 4. október 2025 19:30

Getty Images

Tómas Steindórsson, útvarpsmaður með meiru, fór yfir sviðið með Helga Fannari Sigurðssyni í Íþróttavikunni á 433.is fyrir helgi.

Það er uppselt á komandi leiki íslenska karlalandsliðsins hér heima gegn Úkraínu og Frakklandi í undankeppni HM.

„Þetta sýnir hvað er stutt í geðveikina hjá íslensku þjóðinni, ef það er smá jákvæðni og von í kringum liðið,“ sagði Helgi, en frábærlega gekk í síðasta landsleikjaglugga.

„Góð úrslit í þessum glugga og þá erum við bara í mjög vænlegri stöðu um að komast í umspil HM. Þetta er fljótt að breytast í þessu,“ sagði Tómas.

Ísland burstaði Aserbaísjan og var nálægt því að taka stig gegn Frökkum í síðasta mánuði.

„Það kom mér mjög á óvart. Bara bilið frá síðasta glugga og þeim sem var þar áður,“ sagði Tómas einnig.

Þátturinn í heild er í spilaranum.

