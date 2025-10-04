fbpx
Laugardagur 04.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

City staðfestir launahækkun og lengri samning

90 Mínútur

Nýr þáttur af Íþróttavikunni: Tommi Steindórs fer yfir vikuna og Arnar Gunnlaugs ræðir valið á hópnum

Ósáttur með framkomu Manchester United – Hættu að bjóða honum góðan daginn

Hörður Snævar Jónsson
Laugardaginn 4. október 2025 15:30

Getty

Fyrrverandi leikmaður Manchester United, Antony, segir að honum hafi verið sýnd skortur á virðingu og jafnvel mátt þola dónaskap eftir að hann var útilokaður úr framtíðarplönum Ruben Amorim.

Brasilíski landsliðsmaðurinn, sem er 25 ára gamall, var hluti af svokölluðum sprengjusveit leikmanna sem félagið taldi óþarfa og reyndi að selja síðasta sumar. Að lokum gekk hann til liðs við spænska liðið Real Betis, sem hann hafði áður verið hjá á láni á síðari hluta síðasta tímabils.

Í viðtali við ESPN Brasil sagði Antony að hann beri ábyrgð á því að dvölin hjá United hafi ekki gengið eins og vonir stóðu til en hann lét í ljós gremju sína yfir framkomu sumra einstaklinga innan félagsins.

„Ég er ekki týpan sem kemur sér í drama eða nefnir nöfn. Ég ætla ekki að nefna nein nöfn hér,“ sagði hann.

„En ég held að það hafi vantað smá virðingu. Jafnvel var þetta dónaskapur. Enginn sagði ‘góðan daginn’ eða ‘góðan eftirmiðdag’. Ekki einu sinni það.“

„En þetta er liðið. Ég einbeiti mér að Betis og nýju byrjuninni hér.“

