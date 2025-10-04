Fyrrum miðjumaður United gæti tekið tímabundið við verði Amorim rekinn

Darren Fletcher er sagður kominn í umræðuna sem mögulegur bráðabirgðastjóri Manchester United ef Ruben Amorim verður látinn fara frá félaginu síðar á tímabilinu.
Þrýstingur á Amorim fer vaxandi eftir slæma byrjun á tímabilinu, en samkvæmt enskum blöðum er ekki talið að brottrekstur hans sé yfirvofandi. United hafa ekki hafið undirbúning fyrir mögulegan arftaka hans, eins og þeir gerðu áður með Erik ten Hag.
Félagið þyrfti einnig að greiða Amorim um 12 milljónir punda í skaðabætur ef hann yrði rekinn fyrir nóvemberlok, sem gerir stöðuna flóknari.
Ef gengi liðsins heldur áfram að vera undir væntingum gæti þó komið að því að hann yrði látinn taka pokann sinn síðar í vetur og þá yrði hugsanlega brugðið á það ráð að ráða bráðabirgðastjóra.
Michael Carrick gegndi því hlutverki áður, en hann tók nýverið að sér nýtt starf sem tæknilegur sérfræðingur UEFA í Meistaradeild Evrópu og var m.a. við leik Barcelona og PSG í vikunni.
Því gæti United horft inn á við þar sem Fletcher, fyrrum miðjumaður félagsins, hefur vakið athygli fyrir störf sín innan akademíunnar.