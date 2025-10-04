Fremur hissa á brotthvarfi Heimis en vill nú þennan mann í hans stað

Tómas Steindórsson, útvarpsmaður með meiru, fór yfir sviðið með Helga Fannari Sigurðssyni í Íþróttavikunni á 433.is fyrir helgi.
Heimir Guðjónsson fær ekki áframhaldandi samning hjá FH eftir tímabilið. Þetta er umdeilt á meðal FH-inga.
„Ef maður skoðar spjallborð og kommentakerfi má sjá að FH-ingar eru ósáttir. Sérstaklega þar sem þetta er í annað skiptið sem Heimir er svolítið ósanngjarnt látinn fara,“ sagði Helgi, en Heimir var látinn fara 2017.
„Mér finnst bara ágætis afrek að koma liðinu í efri hlutann,“ sagði Tómas, sem er stuðningsmaður FH.
„Davíð Smári væri bara flottur í þetta. Ég væri til í að fá hann í Hafnarfjörðinn, það yrði vel tekið á móti honum þar,“ sagði hann þá um næstu skref.
