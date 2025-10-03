fbpx
Föstudagur 03.október 2025

Leikmenn United með sorgarbönd á morgun eftir hryðjuverkaárás

Hörður Snævar Jónsson
Föstudaginn 3. október 2025 13:00

Leikmenn, starfslið og stuðningsmenn Manchester United munu halda mínútu þögn á Old Trafford á laugardag til að minnast fórnarlamba hryðjuverkaárásarinnar við samkunduhús gyðinga í Manchester fyrr í vikunni, þar sem tveir menn létust.

Lið Ruben Amorim mun einnig leika með sorgarbönd á upphandleggjum sínum þegar liðið tekur á móti Sunderland í ensku úrvalsdeildinni.

Árásin átti sér stað á fimmtudag við Heaton Park samkunduhúsið í norðurhluta Manchester, þar sem sýrlenskur árásarmaður, Jihad Al-Shamie, réðst að hópi gyðinga og skaut tvo til bana áður en hann var felldur af sérsveitarlögreglu.

Á blaðamannafundi í dag sagði Amorim: „Við lifum á brjáluðum tímum. Svona atvik virðast eiga sér stað oftar og oftar. Okkar samúð er með fórnarlömbunum og fjölskyldum þeirra. Við munum votta þeim virðingu á morgun.“

Manchester United hefur staðfest að sérstök minningarathöfn fari fram fyrir leikinn gegn Sunderland, þar sem félagið mun sýna samstöðu með samfélaginu í borginni og fordæma ofbeldið.

Atvikið hefur vakið mikla reiði og sorg í Bretlandi, og íþróttafélög víða að hafa lýst yfir samúð sinni.

