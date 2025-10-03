Amorim svarar Rooney – „Það tengist ekki kerfinu, að mínu mati“

Rúben Amorim, knattspyrnustjóri Manchester United, hefur svarað gagnrýni frá Wayne Rooney, sem lýsti því yfir í vikunni að hann hefði misst trú á Portúgalanum.
United situr í 14. sæti ensku úrvalsdeildarinnar eftir að hafa tapað þremur af fyrstu sex leikjum tímabilsins. Eftir 15. sæti á síðustu leiktíð fer þrýstingurinn nú vaxandi á Amorim.
Þegar Amorim var spurður út í ummæli Rooney svaraði hann. „Þetta er eðlilegt. Þú getur ekki flúið úrslitin, og síðan erum við líka að draga bagga frá síðasta tímabili. En fyrir mér skiptir síðasta tímabil engu máli,“ sagði Amorim.
„Við höfum spilað sex leiki og tapað þremur. Við verðum að skoða þá leiki, töpuðum við gegn Arsenal út af kerfinu?“
„Þegar við mætum City hugsarðu þá fyrst um kerfið? Ég held ekki. Og gegn Brentford, mörkin sem við fáum á okkur og færin sem við búum til. Það tengist ekki kerfinu, að mínu mati.“
„Ég segi ekki að liðið spili betur í öðru kerfi eða ekki. Ég segi bara að úrslitin endurspegla ekki kerfið, það er mitt mat.“