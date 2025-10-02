Jóhann Berg setur stefnuna á landsliðið í golfi eftir að Arnar setti hann út í kuldann

Jóhann Berg Guðmundsson, leikmaður Al Dhafra hefur látið í sér heyra eftir að hafa ekki verið valinn í íslenska landsliðshópinn sem kynntur var í gær.
Kom það mörgum á óvart að Jóhann væri ekki valinn, hefur hann spilað 99 landsleiki fyrir hönd Íslands en ekki komið við sögu eftir að Arnar Gunnlaugsson tók við.
Jóhann missti af fyrstu verkefnum liðsins vegna meiðsla en er heill heilsu í dag.
„Landsliðið í golfi næst á dagskrá,“ skrifaði Jóhann Berg í færslu á Instagram en miðað við orð landsliðsþjálfarans í gær er óvíst hvort Jóhann fái aftur kallið. Sagði Arnar að leikmenn í hópnum í dag væru framar honum í röðinni.
Jóhann hafði borðið fyrirliðabandið hjá liðinu um nokkurt skeið áður en Arnar tók við en hann ræddi ákvörðun sína við 433.is gær. „Það er hrikalega leiðinlegt með þessa síðustu þrjá glugga fyrir hann. Það er oft þannig í þessum blessuðu íþróttum að þegar einhver er frá kemur annar inn í staðinn og þegar hann stendur sig vel er þetta spurning um sanngirni þess að kippa þeim aðila út. Í þetta skiptið á hópurinn skilið að fá að halda áfram nánast óbreyttur,“ segir Arnar um málið í Íþróttavikunni á 433.is.
Arnar sagði frá því á blaðamannafundi í gær að hann hafi ekki rætt við Jóhann um það að hann yrði ekki valinn. Einhverjir setja spurningamerki við það, til að mynda sparkspekingurinn Hrafnkell Freyr Ágústsson.
„Hörmulegt svar og léleg vinnubrögð, því miður. Reynsluleysi sem landsliðsþjálfari líklega að segja til sín,“ sagði Hrafnkell á samfélagsmiðlinum X. Arnar var spurður að því hvort hann muni hafa samband við Jóhann nú þegar valið hefur verið opinberað.
„Það eru ýmsar pælingar sem maður þarf að fara í þegar maður gerist landsliðsþjálfari. Ég reyni að hafa mínar vinnureglur mjög skýrar. Ég er ekki að tilkynna leikmönnum sem voru ekki í síðasta hópi,“ sagði Arnar.