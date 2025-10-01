Carragher heldur áfram að hjóla í Arne Slot – „Ég held að topplið spili ekki þannig“

Jamie Carragher sparar ekki stóru orðin eftir 1-0 tap Liverpool gegn Galatasaray í Meistaradeildinni á þriðjudag. Þar lýsti hann liðinu sem „varnarlega ringluðu“ og sagðist ekki lengur telja þá með í hópi efstu liða.
„Liverpool spilar ekki fótbolta í augnablikinu þeir spila körfubolta,“ sagði Carragher í skýrum dóm eftir leik.
„Það er bara endalaust fram og til baka og ég held að topplið spili ekki þannig.“
Þetta eru ekki ný sjónarmið hjá fyrrum varnarmanni Liverpool, sem hefur gagnrýnt liðið frá því í sumar. Í ágúst lenti hann í snörpum orðaskiptum við Arne Slot í þætti á Sky Sports, þar sem hann lýsti áhyggjum sínum af varnarleik liðsins. Slot brást þá við með því að segja Carragher að styðja annað lið.
Þrátt fyrir að Liverpool hafi unnið Bournemouth 4-2 í síðustu umferð, olli það enn frekari áhyggjum Carragher þar sem liðið fékk á sig tvö mörk eftir skyndisóknir.
„Slot er frábær þjálfari og gerði ótrúlega hluti í fyrra, vann deildina og allt það. En nú þarf hann virkilega að sanna sig. Þeir hafa fengið inn smá stjörnuryk í leikmannakaupunum en tapað miklu í varnarleiknum. Það verður áhugavert að sjá hvernig hann bregst við þessum vandamálum.“