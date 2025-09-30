fbpx
Þriðjudagur 30.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Gagnrýndi enska dómara harðlega eftir gult spjald í gær

90 Mínútur

Íþróttavikan: Þjálfarastöður losna hér og þar – Víkingur getur klárað titilinn í kvöld

433
433Sport

Fram staðfestir brottför Gareth – Á leið á Hlíðarenda

Helgi Fannar Sigurðsson
Þriðjudaginn 30. september 2025 21:37

Mynd: Fram

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Fram hefur staðfest að Gareth Owen aðstoðar- og markvarðaþjálfari, sé að yfirgefa félagið og leita annað.

Fótbolti.net sagði frá því í gær að Valur væri að ráða Gareth í starf yfirmanns knattspyrnumála og má því búast við að það verði tilkynnt innan skamms.

Tilkynning Fram
Knattspyrnudeild Fram tilkynnir að aðstoðar- og markvarðarþjálfari karla- og kvennaliðsins mun láta af störfum hjá félaginu og taka við nýjum verkefnum annars staðar.

Gareth kom til okkar með mikla reynslu og fagmennsku og hefur haft veruleg áhrif á þátt markvarða liðsins, bæði í þjálfun og leiðsögn. Hann hefur unnið ötullega að markmiðum félagsins.

Við þökkum Gareth kærlega fyrir gott starf hans hjá Fram. Hann hefur verið liðtækur og traustur samstarfsmaður og við munum sakna hans bæði faglega og persónulega.

Fram óskar Gareth alls velfarnaðar á hans vegferð áfram. Fram fjölskyldan sendir honum bestu kveðjur og bestu óskir til framtíðar.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Fram staðfestir brottför Gareth – Á leið á Hlíðarenda
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Svona gengur miðasalan á stórleikina fyrir sig
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Liverpool tapaði í Tyrklandi – Tottenham bjargaði stigi í Noregi
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Hafnfirðingar ausa úr skálum reiði sinnar eftir tilkynningu kvöldsins – „Hvað eruði að spá?“
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Tvö mörk Berglindar dugðu ekki til og enn seinkar fögnuði Blika
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Heimir hverfur á braut
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Real Madrid skoraði fimm í Kasakstan
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Varð hugsað til annars brottreksturs eftir fréttirnar af Davíð – „Eruði hálfvitar?“

Mest lesið

Árni og Guðrún um OnlyFans og myndina af þeim sem er í dreifingu: „Það er munur á klámi og því sem við erum að gera“
Erlendur ferðamaður sár og svekktur yfir hraðasekt – „Er eitthvað sem ég get gert í þessu?”
Sigríði var sagt upp sem flugfreyju og segist hafa verið svikin af samstarfskonum – „Ég hef ekki heyrt frá þeim síðan“
Hefur smakkað sama réttinn um allan heim – Segir hann bestan á Íslandi
Segir ófremdarástand ríkja á íslenskum baðstöðum vegna erlendra ferðamanna – „Fóru bara ofan í og voru algjörlega þurr frá toppi til táar“

Nýlegt

Erlendur ferðamaður sár og svekktur yfir hraðasekt – „Er eitthvað sem ég get gert í þessu?”
Sigríði var sagt upp sem flugfreyju og segist hafa verið svikin af samstarfskonum – „Ég hef ekki heyrt frá þeim síðan“
Hefur smakkað sama réttinn um allan heim – Segir hann bestan á Íslandi
Vigdís lýsir síðustu dögunum í lífi sonar síns – „Ef ég hefði vitað hvað myndi gerast þá hefði ég knúsað hann og aldrei sleppt honum“
Vikan á Instagram – Sambandsslitin voru ekki hluti af sumarplaninu
Gagnrýndi enska dómara harðlega eftir gult spjald í gær
Rooney sár barnanna vegna
Jón Viðar varð vitni að bardaga hvítabjarnar og svartbjarnar – „Virðist sem menn hafi aldrei áður náð þessu á mynd“
Kemur í ljós á morgun hvort KA komist áfram í Meistaradeildinni
Til minningar um Bríeti Irmu – Pilates Wellness Event í UMI Studio
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Kemur í ljós á morgun hvort KA komist áfram í Meistaradeildinni
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum

Arnar Þór látinn fara í Belgíu

Arnar Þór látinn fara í Belgíu
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum
Fær að koma aftur á æfingar hjá Amorim
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum
Klopp saknar þess ekkert að þjálfa og segist ekki ætla að gera það aftur
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum

Keflvíkingar skipta um þjálfara

Keflvíkingar skipta um þjálfara
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum

Kenna Bellingham um vandræði Real Madrid

Kenna Bellingham um vandræði Real Madrid
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum
Haaland segir frá því hvernig ástarsambandið hófst – Hún hafði frumkvæðið með einkaskilaboðum
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum

Lætur stór orð falla – „Hefði orðið stærsti skandall í heiminum ef Stjarnan hefði orðið Íslandsmeistari“

Lætur stór orð falla – „Hefði orðið stærsti skandall í heiminum ef Stjarnan hefði orðið Íslandsmeistari“
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum
Hefur verulegar áhyggjur af stöðu Wirtz á Anfield – „Ég sé ekki hvar hann passar inn í þetta lið“
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum
Stefnir í mikið högg í reksturinn í Smáranum – Geta unnið það upp með þessum hætti
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum

Vilja fá Klopp til Sádí Arabíu núna – Ummæli hans gefa þó ekki mikla von

Vilja fá Klopp til Sádí Arabíu núna – Ummæli hans gefa þó ekki mikla von
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum

Jón Þór keyrir til Ísafjarðar og ætlar að bretta upp ermar – „Ég hefði sennilega ekki gert þetta fyrir neinn annan“

Jón Þór keyrir til Ísafjarðar og ætlar að bretta upp ermar – „Ég hefði sennilega ekki gert þetta fyrir neinn annan“
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Staðfesta að Jón Þór hafi tekið við Vestra – Mætir á Ísafjörð í dag
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Carraghar ekkert að skafa af því – Segir United að reka Amorim sem allra fyrst
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum

Mourinho mættur á Brúnna og er brattur – „Ég er sá stærsti“

Mourinho mættur á Brúnna og er brattur – „Ég er sá stærsti“
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum
Ralf Rangnick leggur til að United ráði þennan fyrir Amorim
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum
Telur það einföldun að ræða svona um stöðuna á Hlíðarenda – „Ég er að benda á það er útskýring á þessu“
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum
Jón Þór tekur við Vestra – Af frumkvæði stjórnar Vestra að Davíð hætti
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum

Þessar skiptingar Amorim í hverjum leik að gera alla brjálaða

Þessar skiptingar Amorim í hverjum leik að gera alla brjálaða
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum

Leikmenn Liverpool lítið sofið í nótt – Sjáðu flugeldasýninguna fyrir utan hótel liðsins

Leikmenn Liverpool lítið sofið í nótt – Sjáðu flugeldasýninguna fyrir utan hótel liðsins
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum
Real Madrid skoðar tvo leikmenn Chelsea
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum

Skoðar að taka stóru seðlana í Sádí Arabíu næsta sumar

Skoðar að taka stóru seðlana í Sádí Arabíu næsta sumar
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum
United sagt vilja öflugan framherja í janúar
433Sport
Í gær
Lést aðeins 19 ára um helgina – Fékk höfuðhögg og fór í hjartastopp í kjölfarið
433Sport
Í gær

Spáir fyrir um framtíð Gerrard og telur að þetta gæti hentað öllum

Spáir fyrir um framtíð Gerrard og telur að þetta gæti hentað öllum
433Sport
Í gær

Dollan á leið aftur í Víkina eftir bilaða dramatík í Garðabæ – Geta orðið meistarar næstu helgi

Dollan á leið aftur í Víkina eftir bilaða dramatík í Garðabæ – Geta orðið meistarar næstu helgi
433Sport
Í gær
Gummi Ben nefnir tvo sem gætu tekið við Vestra – Segir Davíð hafa viljað skoða aðra kosti
433Sport
Í gær
Hjón tóku ólátabelg í fóstur: Allt lék í lyndi en svo fór eiginkonan í helgarferð – Mikil drykkja og svakaleg læti úr svefnherberginu