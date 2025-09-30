fbpx
Þriðjudagur 30.september 2025

Arnar Þór látinn fara í Belgíu

Arnar Þór látinn fara í Belgíu

Helgi Fannar Sigurðsson
Þriðjudaginn 30. september 2025 16:21

Belgíska félagið Gent hefur ákveðið að láta Arnar Þór Viðarsson, fyrrum landsliðsþjálfari Íslands, fara úr starfi íþróttastjóra vegna skipulagsbreytinga.

Í yfirlýsingu frá félaginu segir að Arnar hafi sýnt mikla fagmennsku í starfi sínu:

„Félagið vill þakka Arnari sérstaklega fyrir hans vinnu og skuldbindingu, bæði sem íþróttastjóri og áður sem þjálfari unglingaliðs Gent,“ segir þar.

Gent gerði á dögunum breytingar á skipulagi sínu og var þá leitað að hentugu hlutverki fyrir Arnar innan sinna raða. Eftir frekara mat var hins vegar ákveðið að slíta samstarfinu.

