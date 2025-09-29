Enn einn ný nálgun hjá Arteta: Vill orrustuflugmann til starfa – „Ef þú segir of mikið, þá ert þú dauður“

Mikel Arteta, knattspyrnustjóri Arsenal, hyggst fá breska orrustuflugmenn RAF til liðs við sig í þeirri von um að bæta samskipti innan liðsins, í enn einni óvenjulegri nálgun sinni.
Arteta ræddi hugmyndina á ráðstefnunni Lead Better, Live Better Summit 2025, þar sem hann var meðal annars með körfuboltaþjálfarann goðsagnakennda Steve Kerr. Þar útskýrði hann hvernig hann vill læra af atferli flugmanna í lífshættulegum aðstæðum.
„Þeir nota ekki 20 orð ef eitt dugar,“ sagði Arteta.
„Ef þú segir of mikið, þá ert þú dauður. Ég vil að þeir skoði hvernig við þjálfum, hvernig við tölum saman og gagnrýni það.“
Arteta hefur áður vakið athygli fyrir óhefðbundnar aðferðir. Hann lét þjófa stela frá leikmönnum sínum til að kenna þeim árvekni, spilaði „You’ll Never Walk Alone“ í hávaða fyrir leik gegn Liverpool, og fjarlægði hlíf utan við göngin á Emirates til að hávaði stuðningsmanna næðist betur inn.
Að auki er þjálfunarsvæðið gætt af hundinum hans, Labrador-hundinum „Win“.