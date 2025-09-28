Kom í ljós hvers vegna tugir milljóna fóru í Gylfa Þór

fbpx
Sunnudagur 28.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Potter tjáir sig eftir brottreksturinn

Nýr þáttur af Íþróttavikunni: Stór umferð framundan í þeirri Bestu – Sævar Atli á línunni frá Lille

Sunnudaginn 28. september 2025 21:00

Helgi Fannar Sigurðsson og Hörður Snævar Jónsson gerðu upp vikuna og horfðu í framhaldið í Íþróttavikunni á 433.is.

Gylfi Þór Sigurðsson skoraði og átti frábæran leik í 2-1 sigri á Fram um síðustu helgi, sigri sem veitti Víkingum 4 stiga forskot á toppnum eftir umferðina.

„Þetta er ástæðan fyrir því að Víkingar voru til í að leggja allar þessar milljónir á borðið fyrir 36 ára gamlan mann, hann vinnur svona leiki fyrir þig,“ sagði Hörður, en Gylfi kom auðvitað frá Val í vetur.

„Hann var frábær í leiknum. Hann er að eiga mjög margar góðar frammistöður í leikjum undanfarið. Þess vegna var Kári Árnason sennilega til í að borga 20-25 milljónir fyrir hann, hann vissi að það væru leikir sem hann gæti klárað fyrir þig.

Ef Gylfi væri í Val, væri pendúllinn þá ekki í hina áttina?“ sagði hann enn fremur.

Þátturinn í heild er í spilaranum.

