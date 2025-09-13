Lék með Arnari fyrir 15 árum – Hefur þetta að segja um landsliðsþjálfarann

fbpx
Laugardagur 13.september 2025

Helgi Fannar Sigurðsson
Laugardaginn 13. september 2025 16:30

Mynd: DV/KSJ

Guðjón Pétur Lýðsson er að leggja skóna á hilluna eftir meira en 500 leiki á Íslandi, tvo Íslandsmeistaratitla, bikarmeistaratitil og fleira til. Guðjón fór yfir sviðið með Helga Fannari Sigurðssyni í Íþróttavikunni hér á 433.is.

Guðjón er alinn upp hjá Haukum og var lykilmaður í liðinu sem fór upp í efstu deild í fyrsta sinn 2009 og lék þar 2010. Arnar Gunnlaugsson, nú landsliðsþjálfari Íslands, var fenginn til Hauka fyrir tímabilið í efstu deild.

„Hann var stórkostlegur fyrir okkur. Þó hann hafi verið kominn af sínum besta tíma í fótbolta gaf hann mjög mikið af sér. Og ekki bara í orði heldur á borði líka. Hann mætti snemma, hugsaði vel um sig, var í standi. Hann var alvöru atvinnumaður,“ sagði Guðjón.

Hann segist alveg hafa getað séð það fyrir að Arnar myndi ná langt í þjálfun. „Hann er djúpur í þessu og lifir fyrir fótboltann. Svo snýst þetta bara um hversu mikinn fókus þú setur í þetta.“

Viðtalið í heild er í spilaranum og á helstu hlaðvarpsveitum.

