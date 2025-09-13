fbpx
Laugardagur 13.september 2025

Tók ekki í mál að fara og krotar nú undir nýjan samning

Nýr þáttur af Íþróttavikunni með Guðjóni Pétri – Stórar hindranir en stórkostlegur ferill

Guðjón brotnaði niður eftir orð læknisins – Tók þó ekki í mál að fara eftir þeim

Laugardaginn 13. september 2025 12:30

Mynd: Valli

Guðjón Pétur Lýðsson er að leggja skóna á hilluna eftir meira en 500 leiki á Íslandi, tvo Íslandsmeistaratitla, bikarmeistaratitil og fleira til. Guðjón fór yfir sviðið með Helga Fannari Sigurðssyni í Íþróttavikunni hér á 433.is.

Ferill Guðjóns hefur sannarlega ekki gengið hnökralaust fyrir sig þó glæsilegur sé. Eftir fyrsta árið í atvinnumennsku með Helsingborg 2011 greindist hann með alvarleg veikindi, sáraristilsbólgur, og átti ekki að spila fótbolta framar samkvæmt læknisráði.

„Það hafa alveg komið áföll í gegnum tíðina, þegar ég var lítill fékk ég sýkingu í bein og það munaði litlu að það þyrfti að taka fót af. Ég var lengi að jafna mig eftir það, svo var það hjartaaðgerð og svo þetta,“ sagði Guðjón í Íþróttavikunni.

„Maður var því búinn að byggja upp harðan skráp og komin seigla í mann. Ég upplifði aldrei einhverja uppgjöf eða að verða eitthvað lítill eða þess háttar. En þetta var sannarlega áfall.“

Veikindin hindruðu það vissulega að Guðjón gæti átt frekari feril í atvinnumennsku og sneri hann aftur í Val. Þau komu þó ekki í veg fyrir að hann yrði tvöfaldur Íslandsmeistari, bikarmeistari og fleira til hér heima.

„Fljótt var ég bara farinn að líta á þetta sem verkefni. Fyrsta árið var eiginlega glórulaust. Ég æfði á fullu með Val á brútal lyfjum og allt í rugli. Ég fékk það frá lækninum að ég ætti að fara að huga að öðrum hlutum, það væri ólíklegt að ég gæti spilað fótbolta framar. Þegar hann sagði þetta brotnaði ég smá niður en svo kom ég út og sagði við mömmu að þessi læknir gæti gleymt þessu, ég væri að fara á æfingu á morgun,“ sagði Guðjón.

Viðtalið í heild er í spilaranum og á helstu hlaðvarpsveitum.

