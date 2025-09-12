Erkifjendurnir eiga báðir fulltrúa í verðlaunum mánaðarins

Jack Grealish er leikmaður mánaðarins í ensku úrvalsdeildinni.
Grealish gekk í raðir Everton á láni frá Manchester City, þar sem hann var í aukahlutverki.
Hefur hann byrjað afar vel hjá Everton og er með fjórar stoðsendingar í fyrstu þremur leikjunum.
Making an instant impact 💙
Jack Grealish is August’s @EASPORTSFC Player of the Month 🙌 pic.twitter.com/jJQRxz5WJJ
Arne Slot, stjóri Englandsmeistara Liverpool, er þá stjóri mánaðarins.
Hans lið er það eina sem hefur unnið alla þrjá leiki deildarinnar það sem af er.
The only side with a 100% record 💯
Arne Slot is @BarclaysFooty Manager of the Month after three wins in three matches in August 🔴 pic.twitter.com/06lE8RpiP4
