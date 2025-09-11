fbpx
Fimmtudagur 11.september 2025

Lögreglan í London á nálum fyrir helginni – Fjöldi fótboltaleikja og tvö stór mótmæli

Innbrot í Hafnarfirði í nótt en slá á létta strengi – Var þetta sálfræðihernaður?

Hörður Snævar Jónsson
Fimmtudaginn 11. september 2025 13:15

Brotist var inn í aðstöðu FH í Kaplakrika í dag en ekki mikið af verðmætum virðist hafa horfið í innbrotinu. Þetta kemur fram á samfélagsmiðlum félagsins.

FH er á leið inn í spennandi tíma í Bestu deild karla og kvenna og slær félagið á létta strengi í yfirlýsingu sinni.

„Það var ófögur sjón sem blasti við starfsfólki Kaplakrika þegar það mætti til vinnu í morgun. Þá kom í ljós að brotist hefði verið inn á eina af skrifstofum félagsins með því að brjóta rúðu;“ segir í yfirlýsingu.

„Við fyrstu sýn virðisti lítið af verðmætum hafa horfið og vakna þá óhjákvæmilega spurningar hvort sálfræðihernað mótherja okkar í lokaumferðum Bestu deildarinnar sé að ræða,“ segir einnig.

Segir í yfirlýsingu FH að leikbók Heimis Guðjónssonar sé á sínum stað í læstri hirslu og að bækurnar sem þjálfarar kvennaliðsins noti fari alltaf með þeim heim.

