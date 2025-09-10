Þjálfari Frakklands bálreiður eftir að baulað var á leikmann liðsins í gær

Didier Deschamps, landsliðsþjálfari Frakka, lét óánægju sína í ljós eftir að stuðningsmenn landsliðsins bauluðu á Adrien Rabiot í leik gegn Íslandi í undankeppni HM á þriðjudagskvöldið.
Rabiot, sem hefur átt í erfiðar vikur eftir að hafa verið rekinn frá Marseille vegna ágreinings við liðsfélagann Jonothan Rowe, sneri nýlega aftur til Ítalíu og gekk í raðir AC Milan.
En í heimalandinu virðist 30 ára miðjumaðurinn vera langt frá því að njóta vinsælda meðal annars vegna þeirrar staðreyndar að móðir hans, Veronique Rabiot, er jafnframt umboðsmaður hans og þekkt fyrir beinskeytt viðtöl.
Deschamps þoldi ekki að horfa upp á leikmann sinn vera baulaðan af eigin stuðningsmönnum. „Það er óásættanlegt. Hann er landsliðsmaður Frakka, hann klæðist landsliðstreyjunni,“ sagði Deschamps við fjölmiðla eftir leik.
„Það sem hann gerir hjá félagsliði sínu kemur mér ekki við. Adrien er nógu sterkur, og hann sneri þessu við á lokakaflanum með frábærri tæklingu.“
„Enginn leikmaður ætti að þurfa að sætta sig við þetta. Þetta er franska landsliðið, hann er Frakki, rétt eins og allir hinir. Þetta má ekki gerast.“
Rabiot var á sínum tíma í miklum metum meðal stuðningsmanna PSG en sambandið við félagið súrnaði verulega áður en hann yfirgaf það árið 2019.