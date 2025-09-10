Sá síðasti sem Amorim vill henda út fær líflínu

Tyrrel Malacia bakvörður Manchester United situr einn eftir af þeim leikmönnum sem Ruben Amorim vildi burt frá félaginu.
Malacia hefur fengið líflínu því Eyupspor í Tyrklandi vill hann á láni.
Félagaskiptaglugginn í Tyrklandi lokar á föstudag og því getur Malacia enn farið frá félaginu.
Malacia er 26 ára hollenskur bakvörður sem var á láni hjá Feyenoord í fyrra en hollenska félagið vildi ekki kaupa hann.
United hefur í sumar losað sig við þá menn Amorim vildi burt og er Malacia einn eftir úr þeim hópi en Andre Onana er á leið til Tyrklands á láni til Trabzonspor.