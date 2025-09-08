Upphitun fyrir stórleikinn með Stefáni Árna – Wall street, leigubílar og fáránlegt umstang

Helgi Fannar Sigurðsson skrifar frá París
Stefán Árni Pálsson, íþróttafréttamaður á Sýn, er hóflega bjartsýnn fyrir leik Íslands við Frakka hér í París annað kvöld. Hann ræddi við 433.is um komandi leik á Parc des Princes í dag.
Leikurinn fer fram á Parc des Princes en ekki Stade de France, þjóðarleikvangi Frakka, þar sem ekki hefur tekist að semja við nýjan rekstaraðila þar.
„Það er fáránlega mikið umstang í kringum þennan leik. Það er verið að rífa niður límmiða hérna úti um allt sem stendur á PSG, setja franska í staðinn. Svo þurfa þeir að taka allt af og setja PSG aftur,“ sagði Stefán.
Það eru stórstjörnur í franska liðinu og aðstæður frábærar. Það má þó ekki láta það trufla sig.
„Maður þarf samt að passa sig aðeins og strákarnir í liðinu líka. Við erum ekki að fara að mæta í þennan leik til að horfa á einhverja gaura sem þeir líta mikið upp til, það væri alveg hræðileg aðferð í landsleik.“
Leikurinn er auðvitað liður í undankeppni HM og hóf íslenska liðið þá keppni frábærlega, með 5-0 sigri á Aserbaísjan á föstudag. Því var velt upp hvort það gefi strákunum eitthvað fyrir leik morgundagsins.
„Það eina sem það gefur þeim er að þeir geta komið út með kassann. Það er ekkert annað sem þeir geta notað úr þessum leik við Aserbaísjan, ekki neitt sem þeir föttuðu og mun nýtast gegn Frökkum.
Þessi leikur verður fáránlega erfiður. Það væri magnað afrek að ná í jafntefli. Ég sé ekki hvernig við getum unnið þennan leik. En fegurðin við fótbolta er að allt getur gerst. Stig væri magnað, sigur væri smá kraftaverk,“ sagði Stefán.
Það var aðeins komið inn á upplifunina af borginni í restina. „Ég auðvitað er mikill aðdáandi Parísar en nú hef ég eiginlega verið í leigubíl allan tímann. Strákarnir eru á Wall Street hverfinu en við erum rétt hjá Eiffel-turninum, það er mjög huggulegt,“ sagði hann léttur, en íslenska liðið dvelur í viðskiptahverfi borgarinnar.
Samtalið í heild sinni er í spilaranum.