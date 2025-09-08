Hugsanleg uppstilling Arnars eftir meiðsli Alberts

Helgi Fannar Sigurðsson skrifar frá París
Íslenska karlalandsliðið á afar krefjandi verkefni fyrir höndum gegn því franska ytra annað kvöld. Liðið verður þá án síns besta manns, Alberts Guðmundssonar.
Ísland vann frábæran 5-0 sigur á Aserbaísjan í fyrsta leik undankeppni HM. Á sama tíma vann Frakkland sterkan 0-2 sigur á Úkraínu.
Albert meiddist í leiknum er hann skoraði mark, en hann hafði verið frábær frá upphafsflautinu. Hans verður því sárt saknað.
Hér að neðan má sjá hugsanlega uppstillingu Arnars Gunnlaugssonar landsliðsþjálfara án Alberts á morgun. Þar flytur Jón Dagur Þorsteinsson sig frá hægri kanti og á þann vinstri, þar sem hann er vanari að spila.
Willum Þór Willumsson kemur þá inn í liðið í stað Alberts. Hann er fastamaður í enska B-deildarliðinu Birmingham.
Liðið
Elías Rafn Ólafsson
Guðlaugur Victor Pálsson
Sverrir Ingi Ingason
Daníel Leó Grétarsson
Mikael Egill Ellertsson
Ísak Bergmann Jóhannesson
Stefán Teitur Þórðarson
Willum Þór Willumsson
Hákon Arnar Haraldsson
Jón Dagur Þorsteinsson
Andri Lucas Guðjohnsen