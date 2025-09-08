Allir leikmenn í toppmálum fyrir átök morgundagsins

fbpx
Mánudagur 08.september 2025

Helgi Fannar Sigurðsson
Mánudaginn 8. september 2025 16:00

Frá æfingu Íslands á Parc des Princes í dag.

Helgi Fannar Sigurðsson skrifar frá París

Allir leikmenn Íslands eru heilir og virkilega frískir fyrir leikinn við Frakka í undankeppni HM annað kvöld.

Þetta staðfesti Arnar Gunnlaugsson á blaðamannafundi í París í dag. Krefjandi verkefni er framundan í kjölfar 5-0 sigurs á Aserbaísjan fyrir helgi.

Leikmenn eru hins vegar fullir sjálfstrausts og ætla sér að stríða heimamönnum, sem eru með lið í heimsklassa.

Leikurinn hefst klukkan 18:45 annað kvöld að íslenskum tíma og fer hann fram á Parc des Princes, heimavelli Paris Saint-Germain.

Liverpool útilokar að kaupa Guehi í janúar – Telja að sögurnar séu gabb

Faðir ákærður – Fór út með fjölskyldu sinni en er gefið að sök að hafa káfað á konu

Þjálfari Frakka segist taka eftir þessari breytingu á Íslandi

Sverrir ræðir fjarveru sína á leiktíðinni – „Það er bara undir mér komið“

Onana fær launahækkun í Tyrklandi – Bað um slíkt hjá United sem fólki fannst skrýtið

Ísak þurft að þola svívirðingar í einkaskilaboðum í fleiri mánuði

Daníel Leó um samstarfið í hjarta varnarinnar – „Það er geggjað að spila með honum“

Allir æfðu í París

Slæm staða á Akranesi – „Útlitið er svart“

Fréttamaður RÚV varð fyrir barðinu á bellibrögðum Garðbæinga – „Við skildum ekkert í þessu“

Íslandi brá fyrir í lygilegri upptalningu – Danglaði skaufanum í andlit sofandi vinar

Allt á suðupunkti eftir niðurlæginguna á Íslandi – „Af hverju ætti ég að hætta?“

