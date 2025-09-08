Af hverju spila Strákarnir okkar ekki á þjóðarleikvangi Frakka?

Helgi Fannar Sigurðsson skrifar frá París
Íslenska karlalandsliðið mætir því franska í annarri umferð undankeppni HM annað kvöld. Það verður þó ekki leikið á þjóðarleikvangi Frakka, Stade de France.
Bæði lið unnu góða sigra í fyrstu umferðinni, Ísland 5-0 gegn Aserbaísjan í Laugardalnum eins og flestir vita og Frakkland 0-2 gegn Úkraínu. Stákarnir okkar koma því fullir sjálfstrausts inn í leikinn en það má þó búast við að hann verði afar strembinn gegn einu sterkasta landsliði heims.
Leikurinn fer fram á Parc des Princes, heimavelli Paris Saint-Germain, en ekki á Stade de France. Hefur það vakið athygli einhverra en ástæðan er sú að samningur við rekstraraðila þjóðarleikvangsins er runninn út og er verið að vinna að því að finna nýjan.
Franska ríkið hefur átt í viðræðum við GL Events um að taka við rekstrinum, en það gengur eitthvað hægt að landa samningi.
Franska knattspyrnusambandið ákvað að velja Parc des Princes sem heimavöll landsliðsins í undankeppni HM, á meðan óvissa stendur yfir með þjóðarleikvanginn.